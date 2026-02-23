Josep Queralt, ganador de la primera edición del Cambrils Galera Challenge Repsol

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El chef Josep Queralt Sales ha sido el ganador de la primera edición del Cambrils Galera Challenge Repsol, celebrada este lunes en el Parc Samà. El jefe de cocina del restaurante Vinum, del Gran Hotel Mas d'en Bruno de Torroja del Priorat, ha convencido al jurado con una propuesta de galera de Cambrils en dos cocciones, acompañada de su suquet emulsionado y alcachofas.

Además del primer premio, dotado con 3.000 euros aportados por Repsol, Queralt ha recibido dos menciones especiales: la de tradición y la de mejor integración de productos locales y de temporada. El cocinero ha destacado el potencial gastronómico de la galera, un producto que conoce bien de su etapa en el restaurante cambrilense Can Bosch.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para Paula Malapeira Romero del restaurante Ten10 del Hotel Sofitel Barcelona, que ha elaborado un tártar templado de galera de Cambrils, velo de dashi, ajoblanco de anacardos y nabo daikon en escabeche. De esta manera, la cocinera se ha sacado una espineta que tenía pintiparada desde que, hace dos años, fue seleccionada por el concurso joven pero finalmente no pudo participar.

La otra gran protagonista de la jornada ha sido Claudia García Barón, la alumna de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils que el viernes ganó el primer premio del concurso joven con un coulant de alcachofa y galera con helado de aceite de oliva y hoy ha ganado el tercer premio y una mención especial a la innovación y creatividad del concurso profesional. Garcia, que se ha llevado 50 litros de aceite virgen extra de oliva de la Cooperativa Agrícola, ha afirmado que llegó a la Escuela de Hostelería desde un sector muy diferente y que ha encontrado su vocación.

En total, ocho chefs finalistas, seleccionados entre un gran número de propuestas recibidas, han participado en este certamen para profesionales, que busca posicionar la galera como producto de alta cocina y consolidar el municipio como referente gastronómico.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la concejala de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel; el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cambrils, Xavi Martí, han sido los encargados de entregar los galardones en un acto televisado que se podrá ver el próximo sábado 28 de febrero en un programa especial en Canal Reus Televisión.

La iniciativa está impulsada conjuntamente por el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Cambrils y el Patronato Municipal de Turismo, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT), que cuenta con Repsol como patrocinador principal y las colaboraciones de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils, la Cofradía de Pescadores y la Cooperativa Agrícola de Cambrils, entre otros.

Durante la final en el Parc Samà, los chefs han dispuesto de dos horas para elaborar diez raciones de un plato original en que la galera sea la protagonista indiscutible. La degustación del jurado ha estado a ciegas, para garantizar el máximo rigor y transparencia, y se han tenido en cuenta criterios como el sabor, la técnica, la creatividad y el emplatado.

El concurso se ha vivido como una gran fiesta gastronómica que ha puesto en valor la galera y la tradición marinera de Cambrils, y ha reunido chefs de todo el territorio en una jornada que ha combinado gastronomía, producto local y talento culinario.

El Cambrils Galera Challenge Repsol se plantea como mucho más que una competición: es un espacio de creación y proyección gastronómica con el apoyo de actores clave del municipio. La Cofradía de Pescadores de Cambrils suministrará la galera fresca, la Cooperativa Agrícola de Cambrils aportará el aceite de oliva virgen extra Mistral y Verdcamp Fruits una cesta de productos de huerta de Cambrils de temporada reforzante el vínculo entre cocina, producto e identidad local.

Con el Cambrils Galera Challenge Repsol, Cambrils consolida su marca como Capital Gastronómica de la Costa Daurada, uniendo tradición marinera y vanguardia culinaria en una propuesta con vocación de convertirse en un referente en la agenda de concursos de cocina del Estado.

Chefs finalistas

La fase de selección de los finalistas se realizó el pasado 6 de febrero y fue especialmente exigente, ya que el concurso recibió candidaturas de todo el Estado e incluso del ámbito internacional, con países como Portugal o Suecia. El jurado técnico escogió a siete finalistas y el pasado 20 de febrero se sumó la octava finalista, que es la ganadora del concurso Cambrils Galera Challenge para jóvenes.

Los chefs finalistas que han competido hoy en el Parc Samà han sido Marc Santamaria, del restaurante Casa Xica de Barcelona; Josep Queralt Sales de Vinum, Gran Hotel Mas d'en Bruno, de Torroja del Priorat; Aleix Blanes Fuentes de Marina Café, de Palamós; Victor Alfageme Lorenzo, de Reversible, Hotel Indigo, de Barcelona; Javier Ruíz Marín del Restaurante Luma de Logroño; Paula Malapeira Romero, de Ten10, Hotel Sofitel de Barcelona; Jose Carlos Lopez Gamiz, del Restaurante Origen de Puigcerdà; Claudia García Barón, alumna de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils, que el viernes ganó, el concurso joven y por lo tanto el pase directo al certamen profesional.

Los jurados de mesa y de cocina

La competición ha contado con un jurado de mesa de prestigio presidido por el chef Eduard Xatruch, del restaurante Disfrutar de Barcelona, que liderado la valoración de las propuestas junto con otros chefs y expertos referentes de Cambrils y la Costa Daurada. Los otros miembros del jurado de mesa, todos al frente de restaurantes reconocidos y galardonados, han sido Arnau Bosch, de Can Bosch; Rubén Campos, del Rincón de Diego; Josep Moreno, de Deliranto; Joan Gómez, de Miramar, y Xavier Martín de Casa Macarrilla 1966.

Por otra parte, el jurado técnico de cocina ha sido formado por Sergi Palacín, Coordinador técnico del restaurante HIU; Jorge Gómez, director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils, y tres profesores y profesores del centro educativo: Maria Reyes, Marc Lozano y Lluís Bonillo.

El concurso se enmarca en la 21.ª edición de las Jornadas de la Galera y de la Cocina Marinera, que se celebran del 6 de febrero al 1 de marzo. Estas jornadas, que abren el calendario gastronómico, cuentan con la participación de 40 restaurantes, que ofrecen menús especiales y platos principales en torno a este crustáceo del Mediterráneo, además de una programación de actividades para todos los públicos, que incluye una degustación popular, visitas guiadas a la Cofradía y una conferencia sobre el cambio climático.