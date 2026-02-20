El parking de Cambrils que pasará de 168 a 652 plazas en un solar de 5.780 m²

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha aprobado inicialmente el proyecto para ampliar el aparcamiento disuasivo de la Fontcoberta con la incorporación de un terreno contiguo de 17.446 metros cuadrados en la calle Camí de Sant Joan. La actuación permitirá reordenar el espacio actual y dar respuesta a la falta de estacionamiento derivada de la ocupación provisional de un solar por las obras del futuro tranvía del Campo de Tarragona.

El consistorio, a través de la empresa municipal Aparcam, ya ha firmado un convenio de cesión de uso del nuevo terreno por un periodo máximo de cuatro años. Con esta ampliación, se pasarán de las 168 plazas actuales —ubicadas en un solar de 5.780 m²— a un total de 652, sumando 484 nuevas plazas. La medida compensa la pérdida de unas 392 plazas a finales de verano en un espacio próximo al vial del Caveto afectado por las obras del tranvía.

Plano del nuevo proyecto de ampliación del aparcamiento de Cambrils



El alcalde, Oliver Klein, ha destacado que la ampliación permitirá aligerar la presión de aparcamiento en esta zona y ofrecer una alternativa tanto a residentes como a visitantes, especialmente mientras duren los trabajos del tranvía. En la misma línea, el concejal de Movilidad, Antonio Martínez, ha remarcado la necesidad de facilitar el estacionamiento y reducir la circulación en las áreas más saturadas, sobre todo con el verano cerca.

El proyecto, explicado por el concejal de Obra Pública, Jose Ángel Garcia, cuenta con un presupuesto máximo de 276.338 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco semanas desde la firma del contrato. Las obras incluirán la limpieza y adecuación del terreno, pavimentación con sablón, nueva señalización, instalación de alumbrado solar, construcción de una acera lateral en el Camino de Sant Joan, colocación de pilones, plantación de arbolado y sistema de riego.