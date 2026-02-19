Vuelca una caravana en Hospitalet de l'Infant debido a la ventolera

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Una caravana ha volcado en Hospitalet de l'Infant en torno a las 12:30 horas del mediodía a causa de las fuertes ventoleras del día de hoy. De hecho, el temporal ha dejado rachas máximas de 121 km/h en la Riba (Alt Camp) y de 120 km/h en el Perelló (Baix Ebre).

Por otra parte, los Bomberos atienden 102 avisos durante la mañana en Cataluña, de los cuales 15 de los incidentes se han producido a Tarragona y 7 en el Ebro. El viento también ha comportado el corte del R-16 entre Tarragona y Tortosa y la restricción de movilidad de los camiones en la AP-7.