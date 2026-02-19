Cambrils detecta soledad y fragilidad entre los mayores de 80 años en un nuevo estudio municipal

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha dado a conocer los resultados de un estudio centrado en las personas mayores de 80 años que viven solas o con una pareja de la misma edad o superior. El proyecto, impulsado por el Departamento de Bienestar Social y encargado en ADESMA Fundación, ha permitido obtener una radiografía actualizada de la situación personal, social y emocional de este colectivo al municipio.

La concejala de Bienestar, Mar España, ha valorado positivamente la iniciativa, tanto por la información recogida como por la intervención directa que se ha llevado a cabo durante el proceso, y ha reafirmado el compromiso municipal con un envejecimiento digno, seguro y de calidad para las personas mayores de Cambrils.

El estudio se ha desarrollado entre octubre de 2025 y finales de enero de 2026 a partir de un censo de más de 900 personas en esta situación, correspondientes a 746 domicilios. En total, se han completado 300 entrevistas. El resto no se han podido hacer por renuncias voluntarias, dificultades de contacto telefónico o porque la persona ya no residía en el domicilio indicado.

Las entrevistas constatan que una parte importante de las personas mayores de 80 años mantiene autonomía, pero también presenta fragilidad física, problemas de movilidad y una reducción progresiva de las redes sociales. Entre los aspectos más destacados está la presencia de sentimientos de soledad, especialmente entre las personas que viven solas o con poco apoyo familiar.

En función de las necesidades detectadas, la trabajadora social encargada de las visitas ha hecho derivaciones a los Servicios Sociales municipales para valorar posibles situaciones de dependencia u otras necesidades específicas. En otros casos, se ha contactado con entidades como Amigos de las Personas Mayores o con recursos comunitarios del municipio. De esta manera, el proyecto ha combinado la diagnosis con una actuación directa y preventiva.

Otra conclusión relevante es que la mayoría de personas entrevistadas expresan el deseo de seguir viviendo en su propio domicilio el máximo tiempo posible, siempre que cuenten con los apoyos necesarios. Las alternativas residenciales o los centros de día son percibidos mayoritariamente como opciones secundarias.

Con respecto a los servicios municipales, la valoración general es positiva. El Casal de las Personas Mayores es un equipamiento conocido y bien considerado, aunque muchas personas de más de 80 años admiten que ya no hacen un uso habitual por limitaciones físicas o de edad.

Entre las líneas de trabajo futuras, el Ayuntamiento prevé reforzar las acciones contra la soledad no deseada, mejorar la accesibilidad y la movilidad, adaptar actividades en este tramo de edad y consolidar mecanismos de seguimiento preventivo.