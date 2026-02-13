La T-3292 quedará cortada durante cinco días entre Maspujols y les Borges del Camp

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La carretera T-3292, que conecta Maspujols con les Borges del Camp, sufrirá cortes totales de circulación a lo largo de cinco jornadas consecutivas con motivo de unas obras puntuales impulsadas por la Diputación de Tarragona. Los trabajos se centrarán en la mejora de la seguridad vial y del drenaje, especialmente con actuaciones en los taludes del trazado.

Las restricciones afectarán al tramo comprendido entre el punto kilométrico 0+480 y el 2+140. Durante las franjas horarias establecidas, la vía permanecerá completamente cortada al tráfico, aunque se permitirá el paso a los vecinos siempre que sea posible y en función de la evolución de los trabajos.

Concretamente, las obras empezarán el 16 de febrero y está previsto que finalicen el 20 de febrero. El corte se aplicará en horario de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas.