Mont-roig del Camp reconstruirá el Torreón de Miami Platja de forma simbólica

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha iniciado la tramitación del proyecto para reconstruir el Torreón de Miami Platja de una manera simbólica, después de que el temporal de marzo de 2023 estropeara gravemente su base y obligara a derribarlo de manera controlada. El proyecto está en fase de exposición pública y muy pronto saldrá la licitación por un total de 184.000 euros.

El nuevo Torreón de Miami Platja no será una reproducción exacta en piedra, sino una estructura metálica que mantendrá las mismas dimensiones e incorporará piedra originaria de la construcción original en su base. Se instalará sobre una plataforma voladiza de 9 metros, que permitirá acceder a pie a través de escaleras y rampa, simbolizando la regresión de las costas y la afectación del cambio climático en el litoral del municipio. La ciudadanía podrá pasear por su interior, como otra de las novedades que incorpora el nuevo Torreón.

Imagen virtual del futuro Torreón de Miami Platja.Ayuntamiento Mont-roig

El proyecto prevé paneles informativos que recordarán la historia del Torreó, construido inicialmente en el Paseo Marítimo e inspirado en la antigua Torre de los Penyals de 1574. Esta torre fue destruida parcialmente en 1813 por la armada británica. El actual torreón de Miami Platja se construyó en los años 50 durante el inicio de la urbanización del núcleo urbano, en recuerdo de la torre original.

El temporal de marzo de 2023 estropeó gravemente la base del Torreón.Ayuntamiento Mont-roig

El Ayuntamiento estima que las obras estén listas a finales del año 2027, coincidiendo con el 75.º aniversario de la creación de Miami Platja, y coinciden con la finalización del proyecto del Paseo de las Cales, garantizando un entorno seguro y accesible para residentes y visitantes.