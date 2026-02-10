Reus supera las 300 toneladas de ropa recogida con el proyecto textil solidario

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha recogido un total de 302.196 kilos de ropa de segunda mano a lo largo del 2025 gracias al proyecto textil impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con la entidad social Formación y Trabajo, a través de los 61 contenedores repartidos por el municipio. Esta cifra se enmarca dentro de los más de 7,7 millones de kilos de textil recuperados por toda Cataluña por la entidad durante el último año, consolidando Reus como un municipio comprometido con la economía circular y la sostenibilidad social.

La ropa recogida en Reus se traslada a la planta de tratamiento de Sabadell, una de las mayores y avances de Europa, donde se clasifica para determinar la reutilización o el reciclaje. Aproximadamente un 50% del textil se destina a la venta solidaria o a los Programas de Entrega Social a través de las tiendas Moda re-, así como en la exportación internacional, gracias a la alta aceptación de la ropa de segunda mano. Otro 40% que ya, no se puede reutilizar, se introduce en procesos de preparación para el reciclaje mediante tecnología avanzada de espectroscopia del infrarrojo próximo (NIR), que permite identificar con precisión la composición de las fibras y favorece el reciclaje de textil post-consumo. El 10% restante se considera residuo.

El concejal de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio, ha valorado muy positivamente la implicación de la ciudadanía, destacando que «con un gesto tan sencillo como separar la ropa que ya no se utiliza y depositarla en el contenedor, los reusenses y reusenses contribuyen a generar economía circular, oportunidades de inclusión social y, al mismo tiempo, a mejorar el entorno.»

El modelo de Formación y Trabajo también tiene un impacto directo en el empleo, ya que genera un lugar de trabajo por cada 31.300 kilos de ropa recogidos, fomentando la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. Paralelamente, la entidad desarrolla una intensa tarea de educación ambiental para implicar la ciudadanía en la transformación hacia un consumo más sostenible. Durante el 2025 se han llevado a cabo 395 actividades de sensibilización, con la participación de 7.201 personas, principalmente en entornos educativos, con el objetivo de promover la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y forma parte del proyecto textil de Formación y Trabajo, que combina sostenibilidad ambiental e inserción sociolaboral. Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Reus refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la reducción de la pobreza, el fomento del trabajo digno, la educación de calidad y la acción climática.

Finalmente, se acuerda de que en los contenedores de textil se puede depositar cualquier tipo de residuo textil, independientemente de su estado, y no sólo ropa en buen estado, facilitando así una gestión correcta y responsable de estos materiales.