Cambrils se proyecta internacionalmente con la primera edición del Cambrils Galera Challenge Repsol

Cambrils acogerá el próximo 23 de febrero la gran final de la primera edición del Cambrils Galera Challenge Repsol, un concurso internacional de cocina creativa que tiene como objetivo poner en valor la galera, un producto tradicional del municipio, y proyectar Cambrils como destinación gastronómica de referencia. Ocho chefs profesionales competirán para demostrar su creatividad y habilidad a la hora de reinterpretar este marisco desde la tradición hasta la nueva cocina mediterránea.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la concejala de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel; el director del Complejo Industrial Repsol de Tarragona, Javier Sancho; el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cambrils, Xavi Martí, han presentado hoy al Club Náutico la primera edición de este concurso, que pone en valor la galera y refuerza la identidad de Cambrils como referente culinario.

La iniciativa está impulsada conjuntamente por el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Cambrils y el Patronato Municipal de Turismo, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT), que cuenta con Repsol como patrocinador principal y las colaboraciones de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils, la Cofradía de Pescadores y la Cooperativa Agrícola de Cambrils entre otros.

Durante la presentación, el alcalde de Cambrils ha afirmado que el concurso es «un salto adelante para promocionar la gastronomía» y ha reivindicado la larga trayectoria de las jornadas gastronómicas dedicadas a este marisco tan tradicional de Cambrils y el trabajo conjunto de todos los sectores implicados. En este contexto, el alcalde ha puesto en valor «los orígenes, el trabajo en red, el esfuerzo y la constancia de todas las personas que han hecho posible que hoy en día la galera sea un producto muy apreciado y que a partir de ahora protagonice un concurso internacional».

Por su parte el director del Complejo Industrial Repsol de Tarragona, Javier Sancho, ha afirmado que «en el Campo de Tarragona, industria, turismo y gastronomía no compiten: se complementan. Es un modelo de convivencia de éxito que aporta versatilidad, empleo y futuro en el territorio». En este sentido, Sancho ha asegurado que «los dos grandes motores -la industria y el turismo- suman y se refuerzan mutuamente, y la gastronomía hace de puente: conecta producto y talento con destino, genera valor, identidad y oportunidades para todo el mundo» y ha concluido que «cuando trabajamos en la misma dirección, el resultado es un territorio más fuerte, más atractivo y con más futuro».

La concejala de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel, ha destacado que este concurso es una apuesta clara para reforzar Cambrils como capital Gastronómica de la Costa Daurada y para proyectar, con ambición, un producto tanto cambrilense como la galera. «Queremos que la galera de Cambrils sea sinónimo de calidad, de territorio y de creatividad culinaria, y que el talento de los chefs participantes ayude a reinterpretarla desde el respeto a la tradición marinera y con una mirada contemporánea», ha afirmado la concejala. «El Cambrils Galera Challenge Repsol nos permite dinamizar el sector en plena temporada de invierno, generar notoriedad y crear un relato de destino que une pesca, huerta, restauración, conocimiento y experiencias gastronómicas de primer nivel», hay añadido.

Desde el sector de la hostelería, el presidente de la Federación del AEHT), Francesc Pintado, ha afirmado que ha llegado el momento de promocionar la gastronomía de puertas afuera y que el Cambrils Galera Challenge Repsol es la primera acción en este sentido. Pintado también ha puesto en valor iniciativas estratégicas como esta para dinamizar la economía porque «la gastronomía no entiende de temporadas, genera empleo los 365 días del año, y atrae visitantes con poder adquisitivo alto, sensible al entorno, a la cultura, a la identidad, a los vinos y al producto local».

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cambrils, Xavi Martí, ha recordado que Cambrils ya fue un municipio pionero en la organización de jornadas gastronómicas y ha celebrado que ahora vuelva a pasar por delante con un concurso que contará con un jurado de los cocineros más reconocidos. Con respecto a la galera, Martí ha explicado que el primer fin de semana de las jornadas ha estado un éxito, demostrando la buena acogida que tiene siempre la galera y la oferta gastronómica de Cambrils. Finalmente, el chef también ha destacado el legado de los restaurantes de toda la vida, las raíces, y la innovación que no olvida la esencia.

El funcionamiento del concurso

La competición tendrá un jurado de prestigio presidido por el chef Eduard Xatruch, del restaurante Disfrutar (Barcelona), que liderará la valoración de las propuestas junto con otros chefs y expertos referentes de Cambrils y la Costa Daurada. Los y las participantes optarán a dos dotaciones económicas aportadas por Repsol: un primer premio de 3.000 € y un segundo premio de 1.000 €. El concurso incluirá también un tercer premio en especie ofrecido por la Cooperativa Agrícola de Cambrils, así como menciones especiales a la Tradición, la Innovación y a la mejor integración de producto local ('BOCA', Es Bueno si es de Cambrils).

La fase de selección de los finalistas, realizada el pasado 6 de febrero, ha estado especialmente exigente, ya que el concurso ha recibido un gran número de propuestas de alto nivel procedentes de todo el Estado e incluso del ámbito internacional. En el caso de Cataluña, se han presentado candidaturas de Cambrils, Salou, Lleida, Vilafranca del Penedès, Tortosa, las Casas de Alcanar, Platja d'Aro, Begur, Palamós, Torroja del Priorat y varios aspirantes de Barcelona. Fuera de Cataluña, también se han recibido propuestas de provincias como Huesca, La Rioja, Badajoz, Albacete, Cuenca, Alicante, Granada y las Islas Baleares. Además, el certamen ha despertado interés internacional con candidatos procedentes de Portugal y Suecia, un indicador del potencial de proyección del Cambrils Galera Challenge Repsol como cita gastronómica de referencia.

El jurado técnico ha escogido a los primeros siete finalistas procedentes de diferentes puntos de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Para evitar condicionar al jurado de la gran final, no se hará pública la información de los finalistas hasta el último momento. A estos se sumará un octavo candidato: el ganador del concurso Cambrils Galera Challenge 'Jóvenes Cocineros' que se celebrará en la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils (EHTC) el próximo 20 de febrero.

Durante la final en el Parque Samà, los chefs dispondrán de dos horas para elaborar diez raciones de un plato original en que la galera sea la protagonista indiscutible. La degustación del jurado será a ciegas, para garantizar el máximo rigor y transparencia, y se tendrán en cuenta criterios como el gusto, la técnica, la creatividad y el emplatado.

El Cambrils Galera Challenge Repsol se plantea como mucho más que una competición: es un espacio de creación y proyección gastronómica con el apoyo de actores clave del municipio. La Cofradía de Pescadores de Cambrils suministrará la galera fresca, la Cooperativa Agrícola de Cambrils aportará el aceite de oliva virgen extra Mistral y Verdcamp Fruits una cesta de producto de huerta de Cambrils de temporada reforzante el vínculo entre cocina, producto e identidad local.

Para facilitar que el público también pueda vivir el certamen, la final será televisada y se podrá seguir en un programa especial el sábado 28 de febrero en Canal Reus Televisión.

Con el Cambrils Galera Challenge Repsol, Cambrils consolida su marca como Capital Gastronómica de la Costa Daurada, uniendo tradición marinera y vanguardia culinaria en una propuesta con vocación de convertirse en un referente en la agenda de concursos de cocina del Estado.