Cambrils acoge la Media Maratón más multitudinaria el próximo 1 de marzo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils vivirá el próximo domingo 1 de marzo una jornada deportiva de primer nivel con la celebración de la Grupo Oliva Motor Media Maratón Cambrils–Costa Daurada, que llega a su edición más multitudinaria, joven, femenina y solidaria. La prueba, consolidada como una cita de referencia del calendario atlético del territorio, ya ha superado a los 2.500 atletas inscritos y prevé alcanzar la cifra simbólica de los 3.000 participantes.

La carrera ha superado ya los 2.500 atletas inscritos y avanza con paso firme hacia el objetivo de los 3.000 participantes, una cifra simbólica que refleja el crecimiento sostenido y el atractivo creciente de la prueba, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Cambrils y la confianza continuada del patrocinador principal y title sponsor Grup Oliva Motor, que acompaña el acontecimiento desde hace más de 10 años.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la concejala de Deportes, Gemma Balanyà; el director de Sports Events, Juanan Fernández; el presidente de Grupo Oliva Motor, Santiago Oliva, y la presidenta de la Fundación Rosa Maria Vivar, Margarita Oliva, han presentado hoy la carrera, han puesto en valor los atractivos de esta cita de referencia y han explicado las novedades de este año.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacado la trayectoria del acontecimiento, todos los récords que se alcanzan este año, la vertiente solidaria de esta edición, la solvencia de la organización, los atractivos del recorrido y las buenas condiciones climáticas. La alcaldesa también ha afirmado que la Media Maratón de Cambrils es una cita mucho esperada por los atletas porque no sólo vienen a competir sino a disfrutar de la experiencia de un fin de semana en Cambrils.

Por su parte, la concejala de Deportes, Gemma Balanyà, ha asegurado que Cambrils ya es la capital del running de la Costa Daurada, y ha puesto en valor el récord histórico de atletas participantes a la prueba. Entre las cifras, la concejala ha destacado muy especialmente el incremento de participación femenina y del porcentaje de corredores y corredoras procedentes de fuera de la provincia.

El director de Sports Events, Juanan Fernández, ha explicado que la Media de Cambrils ya está, de lejos, la primera de la provincia, y se mantiene fiel en sus valores con la mirada puesta al seguir creciendo sin perder la esencia. La previsión de este año es llegar a los 3.000 participantes y situarse en el top 4 de carreras de Cataluña, después de Barcelona, Granollers y Terrassa.

A continuación, el presidente de Grupo Oliva Motor, Santiago Oliva, ha afirmado que el Grupo Oliva Motor apuesta por la sostenibilidad y por eso todos los coches a que se utilizarán para los preparativos y durante la propia carrera son cero emisiones. Oliva también ha destacado los valores de la carrera y ha explicado que más de 100 trabajadores y trabajadoras del Grupo Oliva ya se han inscrito.

Para acabar, la presidenta de la Fundación Rosa Maria Vivar, Margarita Oliva, ha agradecido a la ciudad de Cambrils la apuesta por el deporte y la sensibilidad y compromiso con el Alzhéimer. La presidenta ha explicado que en España hay un millón de personas que sufren esta enfermedad que no tiene cura y que por eso la fundación destina todos los recursos a la investigación.

Justamente, una de las grandes novedades de este año es el carácter solidario de la prueba. Por cada atleta inscrito, 1 euro se destinará a una causa solidaria, con una aportación prevista de 3.000 euros, que se entregarán a la Fundación Rosa Maria Vivar, en apoyo en busca del Alzhéimer. La iniciativa refuerza el compromiso social del acontecimiento y la voluntad de concienciar a la ciudadanía sobre esta enfermedad.

Perfil de los corredores y corredoras

Los datos de participación confirman también una evolución muy positiva del perfil de los corredores y corredoras. El 55% de los inscritos participarán en la Media Maratón (21 km), mientras que el 45% lo harán en la prueba de 10 km. Destaca especialmente la participación femenina, que llega al 35%, la más alta registrada hasta ahora. También es relevante el aumento de corredores jóvenes: un 35% de los participantes son menores de 34 años, otra cifra récord que evidencia una carrera cada vez más joven, diversa e inclusiva.

Con respecto a la procedencia de los atletas, la Media Maratón de Cambrils sigue siendo un gran motor de atracción territorial y turística. El 60% de los participantes provienen de la provincia de Tarragona, mientras que un 18% llegan de Barcelona, un 9% de Lleida, más de 150 corredores de Aragón, además de participantes de Gerona, Madrid y otros puntos del Estado, reforzando el impacto, económico y promocional del acontecimiento en la Costa Daurada.