Urbanismo emite un informe desfavorable sobre el proyecto de central eólica en Montbrió del Camp y Riudecanyes

La Comisión Territorial de Urbanismo del Campo de Tarragona ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto de central eólica que afecta a los términos de Montbrió del Camp, Riudecanyes y Mont-roig del Camp. Según el organismo, los seis aerogeneradores que se plantean en la Plana del Baix Camp suponen la pérdida de los «valores sociales y culturales» asociados al paisaje del medio rural.

El informe también destaca que representan un «severo impacto paisajístico» por no poderse «integrar» con medidas físicas compensatorias. Este es el primer informe que emite a la Generalitat en relación con el proyecto, que resta pendiente del resto evaluaciones por parte de otros organismos.

Los promotores Tesera Energia y Mevak Energia plantean un proyecto de parque eólico que cuenta con seis aerogeneradores repartidos entre los términos de Riudecanyes y Montbrió del Camp, mientras que en Mont-roig del Camp ubican líneas de evacuación. Con todo, las compañías proponen generar energía para transportarla a una nueva subestación en Montbrió del Camp, desde donde se levantará una línea de alta tensión hasta la subestación del complejo industrial químico de la Pobla de Mafumet (Tarragonès). Un planteamiento que la Comisión de Urbanismo puntualiza que podría hacer uso de otras infraestructuras. Concretamente, hace referencia a dos subestaciones más próximas, a Reus y a Cambrils.

A lo largo del informe emitido este enero, el organismo considera que el parque eólico «no aporta una mejora de los sistemas de vida tradicional» de la zona. Al mismo tiempo, subraya que la instalación no se adapta al ambiente donde se quiere implantar, además de «romper la armonía» del paisaje existente.

En un comunicado conjunto, los ayuntamientos de Montbrió del Camp, Riudecanyes, Vinyols i els Arcs, Botarell y Riudoms han valorado «muy positivamente» esta primera resolución, a la espera de recibir el resto de informes que tiene que emitir la Generalitat relacionados con este proyecto. A principios de diciembre, la plataforma Paramos los molinos recogió 2.500 firmas en contra de la implantación del proyecto.