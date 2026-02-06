Cinco miradas para un mismo presente

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La exposición colectiva impulsada por Photo Km0 en la Galería ArtAMILL de Vinyols sitúa la fotografía como una práctica que va más allá de la imagen para convertirse en lenguaje y herramienta de pensamiento crítico. Concebida en el marco del 8 de marzo, la muestra no quiere ser una celebración puntual, sino una invitación a cuestionar como miramos, desde donde lo hacemos y con qué intención.

El título de la muestra nace de la lectura del libro Sobre les dones de Susan Sontag, publicado a principios de los años setenta. Se trata de un ensayo escrito hace más de cincuenta años que, según las mismas autoras, sigue interpelando el presente por su vigencia. A partir de este referente, la exposición plantea preguntas abiertas sobre el hecho de fotografiar hoy: quién mira, desde dónde lo hace y con qué intención. ¿Hay una mirada femenina o esta se construye a partir del contexto, de la experiencia vivida y de la relación con el mundo que nos rodea?

Las fotógrafas que se han aliado en este proyecto son Cristina Serra, Verònica Moragas, Laia Solanellas, Meritxell Perpinyà y Elena Gavaldà. En la exposición sus miradas conviven y dialogan entre ellas, generando un relato coral: «No hay una zona de cada fotógrafa. Las imágenes hablan entre ellas», explica Meritxell Perpinyà. Las obras expuestas parten de trabajos realizados a lo largo de los años, pero resignificados en un nuevo contexto compartido. Las temáticas son diversas, pero conectan con el mundo de las mujeres desde múltiples perspectivas: el cuerpo, los estereotipos de belleza, los referentes clásicos, los espacios habitados o las genealogías familiares. «No siempre aparecen mujeres, pero todos los proyectos están vinculados de alguna manera», apunta Perpinyà.

La muestra incorpora también un homenaje íntimo a Rosalind Solomon, que murió el verano pasado a los 95 años. A Art AMILL se presenta Escena feliç a la granja, Georgia, EE.UU. (1977), una imagen aparentemente cotidiana que pone de relieve como a menudo son las mujeres, a través de gestos de cuidado y afecto, las que sostienen el bienestar colectivo.

Sobre les dones quiere convertirse también en un espacio vive de encuentro con conversaciones, visitas guiadas y acciones participativas. También responde a la voluntad de Photo Km0 de descentralizar la fotografía y llevar exposiciones a municipios fuera de los grandes circuitos culturales, acercando la creación contemporánea a nuevos contextos.