FOTOGRAFÍA
Cinco miradas para un mismo presente
La Galería ArtAMILL de Vinyols acoge la exposición ‘Sobre les dones’, impulsada desde el colectivo Photo Km0 con la participación de cinco fotógrafas del territorio
La exposición colectiva impulsada por Photo Km0 en la Galería ArtAMILL de Vinyols sitúa la fotografía como una práctica que va más allá de la imagen para convertirse en lenguaje y herramienta de pensamiento crítico. Concebida en el marco del 8 de marzo, la muestra no quiere ser una celebración puntual, sino una invitación a cuestionar como miramos, desde donde lo hacemos y con qué intención.
El título de la muestra nace de la lectura del libro Sobre les dones de Susan Sontag, publicado a principios de los años setenta. Se trata de un ensayo escrito hace más de cincuenta años que, según las mismas autoras, sigue interpelando el presente por su vigencia. A partir de este referente, la exposición plantea preguntas abiertas sobre el hecho de fotografiar hoy: quién mira, desde dónde lo hace y con qué intención. ¿Hay una mirada femenina o esta se construye a partir del contexto, de la experiencia vivida y de la relación con el mundo que nos rodea?
Las fotógrafas que se han aliado en este proyecto son Cristina Serra, Verònica Moragas, Laia Solanellas, Meritxell Perpinyà y Elena Gavaldà. En la exposición sus miradas conviven y dialogan entre ellas, generando un relato coral: «No hay una zona de cada fotógrafa. Las imágenes hablan entre ellas», explica Meritxell Perpinyà. Las obras expuestas parten de trabajos realizados a lo largo de los años, pero resignificados en un nuevo contexto compartido. Las temáticas son diversas, pero conectan con el mundo de las mujeres desde múltiples perspectivas: el cuerpo, los estereotipos de belleza, los referentes clásicos, los espacios habitados o las genealogías familiares. «No siempre aparecen mujeres, pero todos los proyectos están vinculados de alguna manera», apunta Perpinyà.
La muestra incorpora también un homenaje íntimo a Rosalind Solomon, que murió el verano pasado a los 95 años. A Art AMILL se presenta Escena feliç a la granja, Georgia, EE.UU. (1977), una imagen aparentemente cotidiana que pone de relieve como a menudo son las mujeres, a través de gestos de cuidado y afecto, las que sostienen el bienestar colectivo.
Sobre les dones quiere convertirse también en un espacio vive de encuentro con conversaciones, visitas guiadas y acciones participativas. También responde a la voluntad de Photo Km0 de descentralizar la fotografía y llevar exposiciones a municipios fuera de los grandes circuitos culturales, acercando la creación contemporánea a nuevos contextos.