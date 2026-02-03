Un pueblo de Tarragona prevé más de 90 pisos de protección oficial en su futuro Plan Local de Vivienda

Riudoms se prepara para una transformación en materia de vivienda de cara a las próximas décadas. El municipio ha definido las líneas maestras de su futuro Plan Local de Vivienda (PLH), con el que prevé impulsar más de 90 viviendas de protección oficial (HPO) hasta el año 2045 para dar respuesta al crecimiento poblacional previsto.

El plan, aprobado en sesión plenaria el pasado 20 de noviembre de 2025, permitirá desbloquear entre 95 y 97 viviendas protegidas repartidas en cuatro parcelas del municipio. Dos de estos proyectos podrían empezar a materializarse a partir de 2027, como la ampliación del ámbito de la Soleiada y el aprovechamiento de parte del casco urbano de Riudoms, que aportarían 9 y 8 viviendas respectivamente.

El calendario de ejecución, sin embargo, está condicionado a la aprobación de una modificación legislativa necesaria para autorizar la construcción de estas viviendas, un trámite que podría alargarse entre un año y medio y dos años. A estas iniciativas se añadirían otras promociones en el polígono del Hort de les Coques y en la calle Mont-roig, en el barrio del Ferrant.

En el caso del Hort de les Coques, el Ayuntamiento es propietario de cuatro zonas, mientras que el resto pertenece a la Sareb. Una vez se complete el proyecto de urbanización del polígono, se podrían desbloquear hasta 37 viviendas más. Paralelamente, el consistorio mantiene conversaciones con la entidad para desencallar dos edificios con unos 70 pisos con potencial para convertirse en HPO, aunque esta actuación no depende directamente del municipio y tiene horizonte hasta 2031.

El impulso del nuevo plan llega en un contexto de incertidumbre, ya que entre 2025 y 2027 un total de 46 viviendas perderán su calificación como protección oficial en Riudoms. Esta situación ha obligado al Ayuntamiento a acelerar la planificación y a buscar nuevas fórmulas para garantizar el acceso a la vivienda a medio plazo.

Según el PLH, Riudoms se encuentra en una situación favorable para desarrollar un proyecto ambicioso: más del 69% de las viviendas no presentan deficiencias, aunque se contabilizan 344 pisos vacíos y una veintena de viviendas turísticas. El municipio, incluido en el Área Preferente de Intervención Complementaria de la Generalitat, prevé definir durante 2026 nuevas bonificaciones del IBI en el casco antiguo y seguir trabajando para movilizar viviendas vacías y de la Sareb.