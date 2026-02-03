El comité de empresa del Ayuntamiento de Cambrils pide también el cese de la dirección de RR.HH.

El comité de empresa del Ayuntamiento de Cambrils ha pedido también el cese de la dirección técnica del departamento de Recursos Humanos del mismo ayuntamiento, después de que el alcalde haya quitado las competencias del ámbito a la concejala Mar España y las haya asumido él mismo. Además, avisan de que está sobre la mesa la convocatoria de una huelga ante la situación de «colapso total» del ayuntamiento.

«Se están poniendo en peligro grave los servicios públicos», ha afirmado el presidente de la junta de personal, Carlos López. Los sindicatos también han denunciado el «déficit» de personal que sufre la Policía Local y han advertido que los agentes no se ofrecerán voluntariamente para hacer servicios extraordinarios por carnaval y el medio maratón.

Este martes a las diez de la mañana, el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha convocado los medios de comunicación para anunciar que él mismo asumía las competencias de Recursos Humanos y apartaba del ámbito la regidora Mar España ante la demanda de los sindicatos de cesarla. Lo hacía tres horas antes de la rueda de prensa convocada por el comité de empresa.

Los representantes de los trabajadores creen que el cambio es «insuficiente», puesto que también exigen que se revoquen las competencias de la persona que ahora asume la dirección técnica de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cambrils. López considera que «se están poniendo en peligro grave los servicios públicos del ayuntamiento» y recuerdan que Recursos Humanos es la «columna vertebral para poder proveer de personal».

La semana pasada se publicó la nueva plaza de ninguno del departamento de Recursos Humanos. Mientras tanto, los sindicatos piden que alguien ocupe de manera interina este lugar hasta que se resuelva el proceso, que puede tardar varios meses.

López ha explicado que al departamento de Ocupación solo hay una de las seis personas que tendrían que estar trabajando porque hay bajas de larga duración, Deportes también está «bajo mínimos» y la Policía Local se encuentra en un «déficit» de diecisiete agentes menos en comparación en 2009. Los sindicatos también han advertido que hay 143 vacantes para cubrir a la administración local.

Después de que el diciembre pasado aplazaran la huelga convocada al llegar a un preacuerdo con el equipo de gobierno, ahora el comité de empresa no la «descarta». «Se están incumpliendo de forma flagrante los acuerdos a los cuales se llegó a la mediación», ha señalado López.

Sin servicios extraordinarios a la Policía Local

Los representantes de los trabajadores han denunciado el «déficit» que sufre la Policía Local. El jefe habría pedido 24 agentes interinos para cubrir las necesidades durante el verano, pero solo se han presupuestado ocho, según apuntan desde los sindicatos. Además, avisan que la partida de servicios extraordinarios es de 200.000 euros, igual que el año pasado. «En este Ayuntamiento los servicios extraordinarios son estructurales», ha lamentado López.

El presidente de la junta de personal ha remarcado que el 2025 la Policía Local se quedó sin presupuesto por servicios extraordinarios a medio año, y los agentes tardaron cinco meses a cobrarlos. Ante esta situación, los agentes han decidido en asamblea no ofrecerse, de «forma voluntaria», para cubrir los servicios extraordinarios de carnaval y el medio maratón de Cambrils. «Si es por la policía, difícilmente estos actos se podrán llevar a cabo», ha espetado López.