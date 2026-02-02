El documental 'Joana' emociona a Riudoms con un homenaje a las cuidadoras de ELA

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Más de 500 personas llenaron este domingo el Teatro Casal de Riudoms para asistir al estreno del documental 'Joana', una producción impulsada por la asociación Swim for ELA que pone el foco en una de las realidades más invisibilizadas de la enfermedad: la de las personas cuidadoras. El público se emocionó con un relato próximo y honesto que habla de amor, coraje y convivencia con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El acto presentado por la periodista Mercè Veciana y el nadador Jordi Cervera contó con las actuaciones de dos corales riudomenques, la Coral Buena Luna y la Coral Retama y finalizó con la actuación del centro de danza By Estudi. Entre el numeroso público asistente hay que destacar la presencia del alcalde de Riudoms, Ricard Gili, el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, concejales, diputados y el Rector de la URV, Josep Pallarès, que no se quisieron perder el estreno.

El filme retrata el día a día de Joana Bono, hija de Riudoms, cuidadora y mujer de Siscu Morell, diagnosticado de ELA hace cinco años. A través de su mirada, el documental muestra como el diagnóstico transforma no sólo la vida del paciente, sino también la de todo su entorno más próximo. «Siempre digo que nos diagnosticaron a los dos», explica Joana a lo largo del metraje, reivindicando el papel clave —y a menudo silenciado— de las personas cuidadoras.

'Joana' es el segundo documental dirigido por Ester Borrull de Xes Producciones que ha sido coproducido conjuntamente con Daniel Villanueva d'ECIR Films, ganador de dos premios Goya y nominado a los Oscar. Después de dar voz el año pasado a las personas con ELA a través de la historia del mismo Siscu Morell, este nuevo trabajo profundiza en el impacto emocional y físico de la enfermedad en quien acompaña y cuida.

El mar vuelve a ser el hilo conductor del relato, entendido como espacio de terapia, libertad y respiro tanto para el paciente como para la cuidadora. Sin esquivar los momentos más duros —como la ayuda cotidiana en tareas tan básicas como subir escaleras, vestirse o afeitarse—, el documental se convierte también en un homenaje a la vida y al amor de pareja. Uno de los momentos más chocantes es la inmersión de submarinismo que Joana y Siscu consiguen hacer juntos, cogidos de la mano, en una escena que simboliza la paz, la libertad y la capacidad de superar obstáculos.

Después de ver el documental, la periodista Aina Mallol, también cuidadora de su madre enferma de ELA, moderó una mesa con la protagonista Joana Bono y la directora Ester Borrull. Fueron veinte minutos de preguntas personales, introspectivas y que abrieron los ojos a la fuerza invisible que sostiene el ELA. En el estreno también participó el artista cambrilense, David Callau, que dirigió unas poéticas palabras en la figura de Joana.

Casados desde hace 30 años y con casi cuatro décadas de vida en común, Joana y Siscu están al frente de la asociación Swim for ELA, que sólo el 2025 ha recaudado 117.000 euros destinados a la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa, todavía sin cura.

Con Joana, Swim for ELA y el equipo del documental reivindican la necesidad de mirar más allá del diagnóstico y de reconocer la tarea imprescindible de las personas cuidadoras, que sostienen el día a día de la enfermedad con una fuerza a menudo invisible, pero absolutamente esencial. Desde aquí aprovechan para dar las gracias a todas y cada una de las personas que ayer llenaron el teatro de Riudoms con un canto a la esperanza y al amor.