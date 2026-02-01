La Guardia Civil pide ayuda para identificar al autor del homicidio de una vecina de Riudoms

Imagen del hombre que sacó dinero de un cajero en Terrassa con la tarjeta de la víctimaGuardia Civil

La Guardia Civil ha pedido colaboración ciudadana para identificar al posible autor de la muerte violenta de una mujer de 38 años el año 2005. Les restos de la víctima, que hoy en día tendría 58 años, aparecieron el 6 de agosto de 2005 en Sant Pere Sacama, en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

El instituto armado ha difundido una fotografía de la mujer en vida e imágenes grabadas por una cámara de videovigilancia de un cajero automático de Terrassa en que aparece un hombre utilizando la tarjeta bancaria de la finada.

Al mismo tiempo, también ha hecho pública una fotografía que muestra un fragmento de camiseta intervenido durante la investigación y que no pertenece a la víctima y que se sospecha que podría tener relación con el presunto autor o con su entorno.

La investigación se inició en el 2005 cuando la Guardia Civil localizó restos humanos dentro de varias bolsas de plástico en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Los informes forenses determinaron que era una mujer de entre 35 y 45 años que presentaba signos claros de muerte violenta.

El análisis científico determinó que la víctima presentaba una fractura al hueso del pómulo izquierdo compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio, posiblemente producido por un proyectil, en el omóplato derecho. A pesar de las gestiones hechas en aquel momento, el cadáver no pudo ser identificado.

Posteriormente, el instituto armado consiguió identificar a la mujer a través del programa Fénix de identificación genética de desaparecidos, impulsado desde el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Esta herramienta permite comparar perfiles de ADN de restos humanos sin identificar con muestras de familiares de personas desaparecidas.

Así, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil determinó que la víctima era una vecina de Riudoms de 38 años. También constató que su desaparición había sido denunciada en la comisaría de la Policía Nacional de Reus el 9 de abril del 2005.

Desde el hallazgo del cadáver, la investigación se ha mantenido abierta, con varias líneas de trabajo, con el objetivo de aclarar completamente las circunstancias de la muerte e identificar a los responsables. Ahora, el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), responsable del caso, ha decidido pedir ayuda a la ciudadanía para poder avanzar en la investigación.

Para hacerlo, ha difundido una fotografía de la víctima para que cualquier persona que hubiera tenido relación o que disponga de información sobre sus últimos movimientos la pueda reconocer y ponerse en contacto con los investigadores.

Imagen de la víctima difundida por la Guardia CivilGuardia Civil

También se han hecho públicas unas imágenes grabadas el 9 de abril del 2005 por una cámara de videovigilancia de una oficina bancaria situada en la calle Sant Roc de Terrassa. En estas imágenes aparece un hombre extrayendo dinero en efectivo de un cajero automático utilizando la tarjeta bancaria de la víctima. La última vez que la mujer fue vista con vida fue el 8 de abril del 2005.

Al mismo tiempo, el instituto armado ha compartido una imagen de un fragmento de camiseta intervenido durante la investigación que no pertenece a la víctima. Se trata de una prenda de ropa con la inscripción a inglés 'Fun and Friends Alternative Energy Pub League' que, según el cuerpo policial, podría tener relación con la persona o personas implicadas en los hechos o con su entorno