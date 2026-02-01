Un centenar de personas protestan en el Picarany contra la nueva línea MAT entre Cataluña y Aragón

Un centenar de personas se han concentrado en el bosque del Picarany, en Almoster (Baix Camp), para escenificar el rechazo hacia la nueva línea MAT entre Aragón y Cataluña.

Durante la acción se han recogido firmas de apoyo a la causa, que se adjuntarán a las alegaciones que prepara la plataforma No a la MAT Aragón Cataluña.

La documentación se presentará tanto al Ministerio como al Govern antes del 25 de febrero. Según la entidad, dirigirse a dos administraciones ha comportado «mucha confusión» para entender el proyecto.

«Hay mucha opacidad, todavía propietarios que no saben que les pondrán una torre en medio de la finca. Queremos dar a conocer el proyecto para que podamos alegar el máximo de gente posible», ha añadido Axel Baiget, miembro de la plataforma.

La de este domingo ha sido la primera acción multitudinaria que ha impulsado la sección local de Almoster de la plataforma No a la MAT Aragón – Cataluña. La concentración se ha hecho en un punto próximo donde se plantea la construcción de una de las torres que se dibujan en el trazado de la nueva línea de muy alta tensión.

Un proyecto que choca con el rechazo de vecinos como Carmina Poblet, quien se muestra preocupada ante el impacto que puede comportar la construcción de una infraestructura de estas características. «No nos imaginamos los caminos que tenemos en torno al pueblo cargado de camiones con grandes estructuras mientras nuestros niños pasean por las calles, va a la escuela y ve que nos convertimos casi en un polígono industrial», ha cargado.

La zona del bosque del Picarany es uno de los puntos incluidos en el nuevo recorrido de la MAT, un espacio transitado habitualmente por senderistas y ciclistas. Algunos, como Joan Pere Torrell, han adaptado la ruta del domingo con los amigos para coincidir con la acción reivindicativa y adherirse a la recogida de firmas en contra del proyecto. «Es nuestra vía de escape, para nosotros es salud mental y lo estamos cuidando», ha indicado a la ACN.

A partir de aquí, el movimiento tendrá que esperar que se resuelvan las alegaciones, pero durante este periodo ha anunciado que preparará nuevas movilizaciones para sumar adhesiones en contra de la nueva línea de la MAT.

Una nueva línea que triplica la potencia

La nueva línea que plantea Red Eléctrica será de doble circuito y compartirá la misma infraestructura de 180 kilómetros no lineales. El trazado es -mayoritariamente- lo mismo que el actual, si bien en algunos tramos se desviará. Es el caso de Marçà -en el Priorat- y Alforja -en el Baix Camp-, dos términos municipales que la nueva línea sí que tiene previsto ocupar.

Al mismo tiempo, la potencia de la infraestructura se multiplicará por tres con respecto a la línea actual y contará con torres que pasarán de los 20 y 25 metros de altura a los 55. En total, 28 municipios de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès quedarán afectados por la línea MAT.