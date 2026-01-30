Ports de la Generalitat restablece el funcionamiento de la baliza verde del puerto de Cambrils después del temporal

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Ports de la Generalitat ha completado este viernes los trabajos de reparación para que la baliza verde del puerto de Cambrils vuelva a funcionar con normalidad, después de que las fuertes rachas de viento registradas el sábado pasado provocaran la caída de la estructura sobre el rompeolas del dique.

La baliza está situada en el extremo del dique de abrigaño del puerto de Cambrils, donde no hay ninguna zona de paseo para peatones. El fuerte viento del sábado, 24 de enero, provocó que la estructura de la baliza se descollara del anclaje donde estaba colocada, quedando tumbada sobre el rompeolas. Según los datos registrados por el anemómetro instalado en la misma baliza, la estructura sufrió rachas de viento de 103 km/h. Después del incidente, la Administración portuaria, siguiendo el protocolo habitual, comunicó el mismo sábado, la incidencia en Puertos del Estado, organismo competente en señalización marítima, y a toda la comunidad portuaria.

El lunes por la mañana, un equipo técnico iniciaba los trabajos de desmontaje del equipo de abalizamiento, comprobando que la estructura histórica de la baliza estaba bien.

La reparación se inició ayer. Una operativa que ha requerido la intervención de una grúa de 300 toneladas, ubicada en la explanada del varadero en coordinación con el Club Náutico. Con la grúa se elevó la máquina retroexcavadora de la explanada del varadero al dique de abrigaño. Después, la retroexcavadora reubicó la estructura de la baliza en su lugar. Una vez colocada la estructura, se reforzaron los anclajes del dispositivo.

Finalmente, esta mañana, se ha instalado una linterna nueva en la baliza, y después se ha comunicado a Puertos del Estado la baja de la incidencia, y que la baliza está operativa de nuevo. Tal como estaba previsto la estructura de la baliza se repintará en primavera dentro de las acciones de mantenimiento previstas en los puertos para el 2026.