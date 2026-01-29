La plantilla del Ayuntamiento de Cambrils exige medidas inmediatas ante el «colapso» de RR.HH.

Imagen de una protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils.Cedida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con los sindicatos CCOO y UGT, la Junta de Personal, el Comité de Empresa y la representación sindical de los Patronatos y Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Cambrils, han denunciado «la situación insostenible» que sufre el departamento de Recursos Humanos y la ausencia de respuestas por parte del equipo de gobierno.

Después de meses de negociación y encuentros con responsables políticos y técnicos, el CSIF constata que «hay indicios claros que nos llevan a pensar que los acuerdos alcanzados en el Comité de Huelga del diciembre pasado no se cumplirán y que la negociación colectiva se ve gravemente afectada por la falta de diligencia y buena fe del gobierno».

«La situación ha llegado a un punto crítico, con un colapso estructural del departamento que repercute negativamente en las condiciones laborales de la plantilla y en el servicio público que recibe la ciudadanía», añaden en un comunicado.

CSIF exige, con apoyo del resto de representaciones sindicales, piden la dimisión o cese inmediato de la concejala de Recursos Humanos, Mar España, por su falta de liderazgo.

Otra de sus reivindicaciones es la revocación de las competencias en materia de Recursos Humanos atribuidas al responsable técnico (TAE A1), ante la falta de resultados estructurales después de más de tres años.

Para este viernes, la plantilla, liderada por CSIF, llevará a cabo una concentración silenciosa de protesta en el interior del Pleno municipal y la finalizarán en el Hall del Ayuntamiento.