El pantano de Riudecanyes desembalsa agua por primera vez desde el 2020

El pantano de Riudecanyes ha desembalsado agua este jueves por primera vez desde el año 2020. El presidente de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats, ha explicado que se trata de una maniobra "ordinaria" para comprobar el funcionamiento de las compuertas pero que a causa de la sequía de los últimos años no se había podido hacer.

Así, se han liberado unos 35.000 metros cúbicos, que ha supuesto rebajar la cota del embalse unos cinco centímetros. Un volumen de agua que Prats cree que en las próximas horas se habrá recuperado. El pantano se encuentra prácticamente al 100% de su capacidad, pero por su configuración cuando llega al máximo empieza a rebosar por los laterales, por lo que la presa no queda sobrecargada.

Prats ha detallado que estas maniobras se hacen a todos los embalses y que más allá de comprobar el correcto funcionamiento de las compuertas también sirven para sacar sedimentos. Hasta ahora mensualmente habían movido compuertas, pero sin soltar agua. Entre mayo y junio la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) decidirá si repiten el proceso.

El pantano de Riudecanyes tiene una capacidad de 5,32 hm³, (es decir 5,3 millones de m³), con lo que el volumen liberado "es muy poca cosa", ha ejemplificado el presidente de la CRPR. Este caudal ha ido riera abajo y ha servido para "limpiarla". "No sé si habrá llegado hasta Cambrils", ha reconocido, si bien, si el pantano vuelve a sobresalir el agua permitirá recargar los acuíferos, muy secos a raíz de la carencia de lluvias de los últimos años.

Con el pantano lleno, la comunidad confía en que este año podrán hacer una campaña de riego "normal", hecho que no pasa desde el 2022. Aun así, Prats advierte que no tendrán bastante: "veremos a ver qué podemos trasvasar desde Siurana", ha avanzado. Según las estimaciones de los regantes, para hacer una campaña necesitan unos 6 hectómetros, cantidad superior a la capacidad del pantano. "Falta la primavera, veremos como van las lluvias. Esperamos que caigan hacia el Priorat, porque la gente del Priorat también necesita agua", ha manifestado Prats. La decisión final la tendrá la ACA, en la comisión de desembalse que se celebrará en la primavera.