Cambrils pone en marcha la remodelación integral de la avenida Baix Camp

El Ayuntamiento de Cambrils iniciará la próxima semana las obras de remodelación integral de la avenida Baix Camp con los trabajos previos de señalización, seguridad, traslado de materiales y replanteo de la obra. La actuación afectará al tramo comprendido entre la avenida Vidal i Barraquer y la rotonda del cruce con la carretera de Montbrió, donde se creará un paseo arborizado con una gran isla central destinada a los peatones. Las obras, adjudicadas a la empresa Tecnofirmas por un importe de 1,3 millones de euros, tendrán una duración prevista de ocho meses.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein; el concejal de Obra Pública, Jose Angel Garcia, y la concejala del barrio del Eixample, Natalia Pleguezuelos, se reunieron ayer con las asociaciones vecinales del Eixample, el Barrio Antiguo y la Parellada y los diferentes establecimientos de la avenida para explicar con transparencia las afectaciones de movilidad de las obras, escuchar las inquietudes de representantes asistentes y agradecer su colaboración durante todo el proceso.

Obras de remodelación Baix Camp

La reunión también contó con la participación de la empresa adjudicataria de las obras, el jefe del Departamento de Obra Pública del Ayuntamiento, Víctor Pujol; el arquitecto técnico, Pere Amorós; jefe de la Policía Local, Carles Besora; el sargento responsable de la Unidad de Movilidad, Joan Lluís Casas, y la técnica de movilidad de la empresa municipal Aparcamos, que han dado detalles de las diferentes fases de las obras y de las rutas alternativas de circulación.

Se trata de una obra de gran envergadura, tanto por su inversión y duración como por el impacto que tendrá sobre una zona de alta densidad residencial y una de las principales arterias de movilidad del municipio. Por eso, desde el Ayuntamiento se mantendrá una comunicación constante y planificada para informar de la evolución de cada fase y los cambios que se puedan producir.

El proyecto sigue la sección de la rambla ya ejecutada, con una rotonda intermedia, y completa el proceso de integración en la trama urbana de la antigua N-340. La anchura de los carriles de circulación de vehículos se mantendrá fija a lo largo de todo el recorrido, mientras que las aceras y los parterres de la coca central varían para adaptarse a la anchura de la vía.

El desnivel que hay actualmente delante de la Ermita de la Virgen del Camino se absorbe con parterres inclinados ajardinados, escaleras y rampa con el recorrido adaptado. Además, para reducir la velocidad, se construirá una plataforma única en la zona de la rotonda y en los dos pasos de peatones intermedios que hay. Con respecto a la iluminación, el proyecto prevé la instalación de un nuevo alumbrado en el paseo central y la sustitución de las farolas de las aceras laterales.

Desde que la antigua N340 se traspasó a la administración municipal, con la posada al marcharse de la variante de la autovía de la A7, se han llevado a cabo varios proyectos de integración en la trama urbana. Este tramo de la avenida Baix Camp es lo único que seguía teniendo la configuración de vía rápida, separando físicamente dos barrios fuertemente consolidados y poblados de Cambrils: el Eixample y la Pallissa.