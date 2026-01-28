La pastelería Xocosave, con sede en Riudoms y una tienda en la calle Sant Joan de Reus, ha vuelto a ser incluida en la lista de las mejores pastelerías de Cataluña, ganando la Fava de Cacau 2026 por séptimo año consecutivo. El galardón, uno de los más prestigiosos del sector, se entregó durante la gala que tuvo lugar este fin de semana en Sant Vicenç dels Horts, en el marco de la Mostra Internacional de Pastisseria.

De esta pastelería, por ejemplo, se han hecho virales sus croissants XXL, que arrasan en redes sociales por su tamaño gigante. La pastelería ofrece una amplia gama de sabores de sus croissants, desde los clásicos de mantequilla y chocolate hasta combinaciones especiales como kinder bueno, Oreo o Baileys, pasando por cremosos de mascarpone y cheesecake, y versiones de fruta como plátano con chocolate o mango.

Además de los croissants, la pastelería, fundada en 1880, también se ha hecho famosa por sus panettones artesanos, que en 2020 fueron reconocidos como los mejores de España, y por obtener un Solete Repsol ese mismo año. También destacan sus cocas y un servicio de catering que lleva la repostería a eventos familiares y corporativos.

Además de Xocosave, otras pastelerías tarraconenses han sido reconocidas con la Fava de Cacau 2026. Entre ellas se encuentran Dolços Alemany 1912 (Amposta), Cal Jan (Torredembarra), Bahía (L’Ampolla), Larrosa (Flix), Confiteria Padreny (Reus), Peralta Pastissers (Tortosa), Rossana (Calafell) y L’Obrador (El Vendrell).