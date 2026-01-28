Cambrils amplía el Carnaval con un nuevo tardeo musical en la plaza del Pòsit

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Carnaval de Cambrils da un paso adelante este año con la incorporación de un nuevo tardeo musical en la plaza del Pòsit, que se suma a un programa consolidado de cuatro días de fiesta, música y espectáculo. El Ayuntamiento y el Grupo Joven han presentado una edición que se desplegará del 13 al 17 de febrero y que volverá a llenar las calles de desenfreno y participación.

El programa se abrirá el viernes 13 de febrero con la llegada del rey Carnestoltes y un espectáculo de calle de la compañía Alea Teatre, que dará el pistoletazo de salida a la fiesta con animación y fuegos artificiales de baja intensidad. La comitiva recorrerá el paseo Albert hasta la plaza de la Vila, donde tendrá lugar la inauguración oficial del Carnaval y la tradicional fiesta de confeti.

Uno de los platos fuertes llegará el sábado 14 de febrero con la Rúa de Carnaval, que a partir de las 17.30 horas reunirá a más de 1.600 participantes, repartidos en 14 grupos y 13 carrozas. La Rúa saldrá del paseo Albert y finalizará en la plaza del Ayuntamiento. Por la noche, el pabellón 2 del Palau d'Esports acogerá la fiesta de Carnaval con el grupo de versiones Els amics de Manel y DJ Dimuca, una celebración abierta a todos los públicos con entrada gratuita y control de acceso.

El domingo, la plaza del Pòsit se convertirá en el epicentro de la jornada con actividades familiares por la mañana y, a partir de las 16 h, el nuevo vespreig Happy Beats con DJs, organizado conjuntamente con la Colla Jove, que estrena formado para alargar la fiesta durante la tarde.

El Carnaval se cerrará el martes 17 de febrero con el Entierro de la Sardina. La comitiva saldrá del Centro Cultural hasta la plaza del Setge, con el acompañamiento de la Colla de Diables Cagarrieres, donde tendrá lugar la ceremonia de despido del Carnestoltes, la quema de la sardina, una carretillada final y fuegos artificiales. La jornada acabará con una sardinada popular con la colaboración de la Cofradía de Pescadores.