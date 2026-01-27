Reabierta la C-44 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant después de un choque con dos heridos leves

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas leves después de sufrir un accidente de tráfico en la C-44 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Los hechos han pasado a las 08.16 horas en el punto kilométrico 10. Los Bombers han enviado hasta allí tres dotaciones terrestres y el Sistema d'Emergències Mèdiques también se ha desplazado.

Como consecuencia del choque , uno de los vehículos ha quedado volcado en medio de la calzada. Su conductor, de edad avanzada, no podría salir del vehículo, por lo cual ha sido rescatado por los Bombers.

Los bomberos han estabilizado el vehículo y después han procedido a la extracción del conductor. Los dos conductores implicados han resultado heridos leves, según las primeras informaciones.

La C-44 ha estado cortada al tráfico en ambos sentidos desde las 08.16 horas hasta las 09.45 horas. Los Mossos d'Esquadra daban paso alternativo.