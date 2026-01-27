Cambrils proyecta un plan de inversiones deportivas de más de 2,6 millones de euros para el 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils impulsará durante el 2026 un Plan de Inversiones en equipamientos deportivos que supera los 2,6 millones de euros, con el objetivo de modernizar las instalaciones municipales, resolver carencias históricas y garantizar espacios más seguros, accesibles y sostenibles para la práctica deportiva. Más de la mitad de la financiación proviene de otras administraciones y programas supramunicipales, como la Generalitat, la Diputación de Tarragona y los fondos Next Generation.

Una de las actuaciones con más impacto será la construcción de una carpa polideportiva en Vilafortuny (Mas Clariana), considerada una de las inversiones más esperadas. El plan también prevé intervenir en la cubierta del Pabellón 2 y de la piscina cubierta para solucionar definitivamente los problemas de goteras, unos equipamientos inaugurados el año 1995 que necesitan mejoras estructurales.

En paralelo, el consistorio ha hecho balance de las actuaciones del 2025, como la renovación de la cubierta del Pabellón 1, finalizada en septiembre. A pesar de algunas goteras puntuales posteriores, la empresa adjudicataria ha realizado varias reparaciones, y las últimas incidencias detectadas ya han sido solucionadas.

El Plan de Inversiones incluye también mejoras en los campos de fútbol —con renovación del césped artificial en los campos 2 y 3—, nueva iluminación en la Zona Deportiva Norte, la construcción de un Bike Park, una grada metálica en la pista de atletismo, la instalación de placas solares en el pabellón municipal y actuaciones en los vestuarios.

Dentro de este conjunto de actuaciones, destaca también la futura construcción del nuevo Pabellón Polideportivo en la Zona Deportiva Norte. Los equipos técnicos municipales están ultimando el proyecto ejecutivo con la previsión de licitar las obras durante el segundo semestre del año.

La concejala de Deportes, Gemma Balanyà, ha remarcado que el plan «refuerza el compromiso del consistorio con el deporte, la salud y la cohesión social,» mientras que el alcalde, Oliver Klein, ha asegurado que «Cambrils juega fuerte en el deporte, con una hoja de ruta clara y unas inversiones pensadas para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de clubs y usuarios».