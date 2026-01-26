Los Tres Tombs vuelven a Cambrils con más de un centenar de caballos

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Los Tres Tombs volvieron este domingo a Cambrils en una jornada de conmemoración de la historia agrícola del municipio. Más de un centenar de caballos pasaron por las calles del municipio, iniciando la ruta desde la calle Hospital, dirección calle Verge del Camí y finalizando con la bendición de los animales delante del patio de la Ermita. Las tradicionales vueltas se tendrían que haber llevado a cabo el pasado domingo 18 de enero, pero la meteorología lo impidió. Finalmente, se han llevado a cabo sin incidencias y con la participación de varias hípicas del municipio y la demarcación, junto con una banda musical.

Entre las participantes, destacaron a las cambrilenses Castells y Santiago, con caballos adiestrados vestidos de forma elegante. La comitiva se ha completado con varios carruajes y la participación de poneys. «Es mucho más que una celebración popular, son una expresión de nuestra identidad y del vínculo de Cambrils con el mundo agrícola», indicaba el alcalde de Cambrils, Oliver Klein. El domingo pasado, la programación del baile de la Orquesta se celebró con normalidad a pesar de las circunstancias meteorológicas.

«Mantener viva esta tradición, incluso en condiciones meteorológicas adversas, es una muestra del compromiso de la ciudad con su patrimonio cultural», resaltaba el alcalde.

Tradición

La festividad inició a las 9 de la mañana, con el tradicional desayuno previo al desfile de carruajes llevado a cabo en la Cooperativa de Cambrils. También tomó protagonismo la 19.ª Edición del Encuentro de Intercambio de placas de Cava, con decenas de personas participantes en la adquisición de las nuevas placas para este 2026. La Cooperativa también vendió durante toda la mañana el tradicional Roscón de Sant Antoni.

La fiesta de este fin de semana ha permitido a los centenares de asistentes del desfile ver el pasado agrícola recuperado en el municipio, con carruajes históricos que han vuelto a pasear en una nueva edición.