Cambrils incrementa el mantenimiento de equipamientos para poner fin a la legionela

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils incrementará los trabajos de prevención, limpieza y mantenimiento de los equipamientos municipales para eliminar la legionela, una bacteria que anteriormente ya causó problemas en la localidad.

El consistorio dedicará más 31.300 euros, ejecutados a través de la Diputación de Tarragona, al control del germen con tres líneas de actuación, que se han enfocado en el análisis de las cantidades de la bacteria que actualmente hay en el municipio, la desinfección de las instalaciones y el seguimiento de los sistemas municipales que puedan recaer en su propagación.

Les medidas aplicadas por el consistorio prevén «alcanzar el cumplimiento de la normativa» en cuestiones higiénicas y de control sanitario de algunas de las equipamientos municipales, especialmente las deportivas, que anteriormente ya habían presentado problemas con la bacteria.

Otros edificios que también recibirán un seguimiento continuado serán los edificios destinados a la atención de personas, así como instalaciones al aire libre como sistemas de riego en aspersión en jardines municipales y fuentes ornamentales, que pueden funcionar como transmisor de la legionela.

Les intervenciones planteadas por el Ayuntamiento se adaptarán a cada uno de los equipamientos, iniciando con un plan general de análisis de muestras anual. Otras actuaciones previstas por el consistorio serán la implantación de un sistema de recuento de legionelosis en la localidad, el control del agua, la conservación de las muestras y la aplicación de criterios de interpretación de los resultados analíticos. Todas se sitúan dentro del Plan de Prevención y Control de la Legionela (PPCL).

Casos anteriores

Algunas de las instalaciones sufrieron afectaciones anteriormente a causa de la bacteria. Les duchas del Pabellón Municipal de Cambrils se cerraron el pasado mes de octubre del 2024.

Les instalaciones permanecieron cerradas durante más de un mes después de detectar niveles bajos de legionelosis y actuar en una intervención «rápida y de urgencia». En aquel primer caso, se actuó con productos químicos para la eliminación de la bacteria después de un estudio del agua de los equipamientos.

El año 2018 también se detectaron casos en el Pabellón Municipal, donde se detectó la legionela después de una acumulación de agua. Municipios como Salou, Reus o Valls también tuvieron que eliminar la bacteria el mismo año.

Ahora el municipio cambrilense aplicará control y análisis continuado con el objetivo de erradicar la legionela en todas las instalaciones municipales. Cada instalación tendrá su propio registro específico, siguiendo la normativa actual sobre el control de la bacteria.