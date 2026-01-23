Una usuaria de Falset, afectada por la incidencia de la R-15: «Me han llevado hasta Reus para poder llegar a Barcelona»

Un usuario subiendo a la R-15 en la estación de Reus que se dirigía hacia Barcelona en la jornada de la recuperación del servicio ferroviario.ACN

La incidencia de la R-15 entre Riba-roja d'Ebre y Reus, tramo que se tiene que hacer en autobús, ha perjudicado a Maria Isabel, vecina de Falset, que se ha encontrado en la estación de Marçà sin poder coger el regional para desplazarse hasta Barcelona.

Aunque Renfe ha habilitado el servicio de autobús en el tramo afectado, la pasajera explica que ha tenido que recurrir a una amiga para que la llevara en coche hasta Reus desde donde ha podido coger el tren. "Voy a un curso, me habría perjudicado un montón, pero es lo que hay", ha dicho resignada.

Los andenes de Reus estaban vacíos este viernes al mediodía y eran pocos los que compraban billetes. Después de dos días sin trenes, algunos de los viajeros se mostraban resignados, otros entendían los motivos del parón.