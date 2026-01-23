La Casa de la Fiesta de Cambrils será gestionada por el Ayuntamiento y las entidades

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de Cambrils ya ha aprobado el convenio para la gestión compartida de la Casa de la Fiesta entre el Ayuntamiento y las entidades festivas inscritas en el registro municipal, por un periodo de 4 años, prorrogables hasta 4 años más. A partir de la firma del acuerdo de colaboración, las entidades festivas ya pueden empezar a hacer uso del edificio, que próximamente se equipará con el mobiliario necesario, como ya se ha previsto al presupuesto de este 2026.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha afirmado que el convenio «es un paso importante» porque «por primera vez las entidades festivas de Cambrils dispongan de un espacio realmente pensado para sus necesidades, que permite reunirse, ensayar, formarse y compartir proyectos, y que dignifica y reconoce la función que hacen en la vida culturales y sociales del municipio».

El alcalde ha explicado que se ha hecho un esfuerzo por escuchar a las entidades y dar respuesta a una demanda histórica, con voluntad que este espacio sea vivo, útil y compartido. «Este convenio refleja una manera de trabajar basada en la confianza, el diálogo y la corresponsabilidad y refuerza el compromiso de estar al lado de las entidades para que puedan seguir haciendo crecer las fiestas y tradiciones que definen nuestra identidad como pueblo», ha concluido Oiver Klein.

En la misma línea, el concejal de Festes, Alfredo Clúa, ha afirmado que hay que dar apoyo a la cultura popular y festiva, ofreciendo a las entidades espacios adecuados para que puedan disponer de una sede social y llevar a cabo sus actividades.

El concejal también ha destacado la importancia de fomentar la participación ciudadana y la correponsabilidad en la gestión de los equipamientos y ha afirmado que la Casa de la Fiesta se convertirá en un espacio de encuentro, relación y participación colectiva de promoción y protección del patrimonio festivo, a la vez que ayudará a dinamizar y cohesionar la zona del barrio antiguo.

Las entidades incluidas en el convenio son la Colla de Diables Cagarrieres, la Colla de Diables Els Cagarrieres, la Colla Gegantera Tota l’Endenga, el Ball de Bastons de Cambrils, la Associació Cop de Cap Timbalers de Cambrils y los Amics de la Sardana.

Equipamiento

La Casa de la Fiesta está formada por un edificio, el patio y la zona de servicios. El edificio dispone de una sala diáfana, tres habitaciones en planta baja y tres salas en el altillo. Además, dispone de un anexo con dos servicios y un gran espacio exterior dividido en un patio en la entrada y otro en la zona de servicios.

La sala diáfana se utilizará para ensayos y como sala polivalente para poder realizar diferentes actos, mientras que los patios exteriores también se podrán utilizar como espacio de ensayo y para la realización de actos y encuentros. Por otra parte, las habitaciones de la planta baja y las salas del altillo funcionarán como zona de almacén de las diferentes entidades.

Con este convenio, se crea una comisión de gestión y seguimiento formada por representantes municipales y un/a representante de cada entidad. Sus funciones son proponer el calendario anual de uso y distribución horaria de los espacios entre las entidades, dar el visto y complace a las actividades extraordinarias que se puedan llevar a cabo y hacer la coordinación correspondiente, realizar el seguimiento del mantenimiento del equipamiento y gestionar las incidencias de cualquier tipo, y adoptar decisiones sobre cuestiones ordinarias de gestión del uso del espacio.