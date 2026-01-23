Cambrils refuerza los servicios del paseo marítimo con cuatro lavabos adaptados

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils sacará adelante la instalación de cuatro nuevos lavabos adaptados para personas con movilidad reducida al paseo marítimo. El proyecto, ya aprobado definitivamente, prevé la colocación de módulos fijos y operativos durante todo el año, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y garantizar una mayor accesibilidad tanto para la ciudadanía como para los visitantes.

El presupuesto máximo por la fabricación de los módulos, la instalación y la adaptación del entorno es de 306.423 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de 2 meses. Después de la licitación y la adjudicación, la previsión es que los trabajos se puedan llevar a cabo durante la primavera.

Los lavabos se ubicarán en las áreas ajardinadas que limitan con el paseo marítimo, estarán integrados en el entorno, dispondrán de una roquera pavimentada debidamente adaptada y conectada con el paseo para que sean completamente accesibles para todo el mundo, con una puerta abatible hacia el exterior, los interiores a nivel y el alumbrado con lámparas LED y detector de presencia. El proyecto aprobado define los elementos, la distribución interior y las dimensiones mínimas que tendrán que tener las instalaciones.

Los dos módulos prefabricados de ponente se instalarán en las playas de l’Ardiaca (Cèsar Martinell) y la Llosa (August Renoir), mientras que los de levante darán servicio al Caveto (Francisco de Quevedo) y Vilafortuny (Mas Clariana). Hay que remarcar que el paseo es una zona muy concurrida por la práctica del deporte durante todo el año y las nuevas instalaciones podrán mejorar la experiencia.