Cae un árbol de grandes dimensiones en medio de la línea R5 en l'Argentera

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora de la mañana en la retirada de un árbol de mayores dimensionas en las vías del tren en l'Argentera (Baix Camp). El árbol habría caído a causa del temporal Harry que ha dejado fuertes precipitaciones en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre durante los últimos días.

El aviso lo han recibido a las 05.35 horas y se han desplazado hasta cinco dotaciones terrestres para gestionar la retirada. Los Bombers han procedido a talar el árbol por partes para poder sacarlo de las vías.

El hecho de que la circulación de trenes esté cortada desde primera hora en toda Cataluña, a consecuencia del accidente mortal en Gelida, no ha supuesto ninguna afectación más extra.

Los Bombers han trabajado desde el lunes en diferentes servicios a raíz del temporal, entre ellos inundaciones de bajos y caída de árboles.