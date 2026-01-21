SUCESOS
Cae un árbol de grandes dimensiones en medio de la línea R5 en l'Argentera
Como la circulación de trenes está cortada en toda Cataluña por el accidente en Gelida, no ha provocado ninguna afectación extra
Los Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora de la mañana en la retirada de un árbol de mayores dimensionas en las vías del tren en l'Argentera (Baix Camp). El árbol habría caído a causa del temporal Harry que ha dejado fuertes precipitaciones en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre durante los últimos días.
El aviso lo han recibido a las 05.35 horas y se han desplazado hasta cinco dotaciones terrestres para gestionar la retirada. Los Bombers han procedido a talar el árbol por partes para poder sacarlo de las vías.
El hecho de que la circulación de trenes esté cortada desde primera hora en toda Cataluña, a consecuencia del accidente mortal en Gelida, no ha supuesto ninguna afectación más extra.
Los Bombers han trabajado desde el lunes en diferentes servicios a raíz del temporal, entre ellos inundaciones de bajos y caída de árboles.