Riudoms premia el fricandó a fuego lento

La cocina no quiere prisas. Esta es la máxima de Mercè Soto, la riudomenca que el pasado sábado se llevó el premio al Mejor sabor del Concurso de Fricandó que organiza la Sección de Gastronomía del Centre d'Estudis Riudomenc Arnau de Palomar (CERAP) y el Ayuntamiento. La fórmula que la hizo ganadora, sin embargo, tiene algún otro secreto. «Para empezar, siempre escojo la lata de ternera, que es la más tierna», explicaba. Después enumeraba el resto de ingredientes –cebolla, tomates, coñac, vino blanco, setas de carrerilla, caldo...- y un toque final que, posiblemente, fue la clave del éxito: «Siempre lo pongo en el horno, a 120- 130 grados, y lo voy sacudiendo para que se acabe de ligar todo». De su fricandó el jurado reconoció el acompañamiento, la calidad de la carne, lo bien ligada estaba la salsa y, por descontado, su sabor.

Con ella, recogieron también sus premios Vilma Aguerre, ganadora del reconocimiento a la mejor presentación por un plato con toques de Gaudí del cual el jurado destacó el concepto artístico; y Joel Cruz, que convenció al jurado con un plato donde dominaban los contrastes de sabores, de colores y una presentación impecable. Los tres se proclamaron ganadores del Concurso popular de fricandó que se enmarca en las V Jornadas del Fricandó de Riudoms que se celebraron el pasado fin de semana.

Este año el concurso se ha superado en número de participantes con respecto a ediciones pasadas, llegando hasta diez aspirantes. «Eso nos hace pensar que el concurso se ha consolidado», explicaba Ramon Margalef. El responsable de la Sección de Gastronomía recordaba que esta iniciativa se puso en marcha poco después de la creación de la Sección, el año 2018: «Una de las primeras actividades que impulsamos fue una consulta popular para escoger el plato más característico del pueblo, y nuestra sorpresa fue que resultó ganador el fricandó, con muchos votos de diferencia con respecto al segundo, que fue el bacalao de Quaresma».

Este año, las Jornadas del Fricandó de Riudoms han tenido como invitado el chef Moha Quach, del restaurante El Terrat de Tarragona, que se acercó al pueblo para ofrecer una lección magistral presentando una receta de fricandó con un toque de romesco.