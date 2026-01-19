Los campesinos de Tarragona dejan avellanos muertos en Agricultura y en Aigües de Reus para denunciar la falta de agua

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Una treintena de campesinos del Camp de Tarragona han hecho una tractorada este lunes por la mañana desde Riudoms (Baix Camp) y hasta el centro de Reus para denunciar la falta de agua que sufre el sector. Unió de Pagesos (UP) ha dejado avellanos muertos en las puertas de las oficinas del Departament d'Agricultura de la capital del Baix Camp y ha quemado delante la sede de Aigües de Reus.

El coordinador territorial del Camp de Tarragona de UP, Sergi Claramunt, ha avisado de que todavía no han salido las resoluciones del año pasado vinculadas a las ayudas por arrancar los árboles muertos por la sequía y ha advertido que no saben si las cobrarán. Desde el Gobierno aseguran que se están «tramitando», que dependen del presupuesto del 2026 y que se resolverán en febrero.

Varios tractores por el centro de Reus.ACN

Los campesinos han vuelto a salir a la calle para reclamar soluciones estructurales para garantizar el agua al Camp de Tarragona y la continuidad del sector de la avellana. A las nueve de la mañana se han encontrado en Riudoms para ir a una finca a recoger avellanos muertos que han llevado con tractores hasta las puertas de las oficinas del Departament d'Agricultura. Allí han leído un manifiesto, y han repetido la acción en la sede de Aigües de Reus. Quieren que la ciudad coja agua del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) y no del pantano de Riudecanyes. Insisten en que el uso agrario tiene que ser prioritario, por delante de la industria y el turismo.

Claramunt cree que la Generalitat «les está tomando el pelo» ante el retraso de la planta de agua regenerada de la depuradora de Reus y las balsas de almacenaje para poder regar. Desde el sindicato afirman que estará terminada hacia el 2030, aunque desde la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) insisten en que la idea es «completar la obra» esta legislatura, y que podría estar finalizada entre 2027 y 2028.

Unió de Pagesos quema avellanos muertos en las puertas de la sede de Aigües de Reus.ACN

Resolución de las ayudas

Unió de Pagesos también reclama que Agricultura publique las resoluciones de las ayudas por arrancar los avellanos muertos por la sequía. La línea salió en agosto del 2025 y Claramunt dice que el Departamento los tiene «abandonados». «No sabemos si llegará la resolución y, por lo tanto, si los campesinos cobrarán», ha comentado. Desde el sindicato calculan que hay unas 1.800 hectáreas de árboles muertos y que habrá que arrancar. «El futuro no es muy bueno», ha lamentado Claramunt.

Uno de los campesinos afectados es Josep Zacaries. Ha tenido que arrancar entre 2.500 y 3.000 avellanos, casi el 50% de su explotación, explica. Ha insistido en que hasta que no se publique la resolución no se «garantizará» esta ayuda, y que en caso de cambiar el gobierno este dinero podría quedar comprometido. «La actividad agraria en esta zona está tocada de muerte», ha sentenciado.

Fuentes del Departament d'Agricultura aseguran a ACN que las ayudas de sequía «se están tramitando dentro de los plazos habituales» y que los expedientes son «recientes». También recuerdan que las ayudas dependen del presupuesto del 2026. Hay 45 solicitudes y la previsión es resolverlas durante febrero de este año. Agricultura dice que «entiende la preocupación» del sector, pero señala que las movilizaciones «no responden a un retraso real, sino a un calendario administrativo y presupuestario inevitable».

A la espera del Plan Nacional de la Avellana

El Camp de Tarragona también está a la espera del Plan Nacional de la Avellana. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguró en julio del 2025 que presentaría el plan en otoño por real relanzar el sector e incrementar el valor de mercado de esta fruta seca. Medio año después, todavía no se ha presentado. El coordinador territorial de Unió de Pagesos ha dicho que no esperan «demasiada cosa»«. Vamos haciendo promesas y cada vez que damos un paso adelante, hacemos tres atrás», ha lanzado Claramunt.