Rescatan a los ocupantes de un vehículo bloqueado en la riera de Alforja

Tarragona

Un vehículo ha quedado bloqueado esta mañana en la riera del Alforja a causa del episodio de lluvias que afecta este fin de semana a gran parte de Cataluña. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 11.08 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones terrestres.

Una vez allí, los efectivos han asegurado el coche y han ayudado a uno de los tres ocupantes a salir. Con las pinzas, han puesto en marcha el vehículo para que lo puedan sacar. Ninguna persona ha resultado herida durante el incidente.

Se trata de una de las 60 actuaciones de los Bomberos en la Región de Emergencias de Tarragona desde que ha iniciado el episodio y hasta las 12 h de este domingo.

En total, el teléfono de emergencias ya suma casi 550 llamadas, con el Vallès Occidental (59), el Tarragonès (36) y la Noguera (31) como las comarcas con más avisos.