La Policía Local de Cambrils crea una unidad policial con drones para reforzar la seguridad

La Policía Local de Cambrils ha dado un paso adelante en la modernización de sus recursos con la creación de la Unidad Policial de Apoyo Aéreo (UPSA), una nueva unidad operativa equipada con drones que permitirá reforzar las tareas de vigilancia, control y apoyo policial al conjunto del municipio.

Aprovechando las capacidades técnicas de las aeronaves no tripuladas, esta unidad nace con el objetivo de dar apoyo en diferentes ámbitos operativos, como la seguridad ciudadana, el control de acontecimientos multitudinarios, la vigilancia de espacios públicos y la participación en dispositivos especiales que requieran una visión aérea inmediata y precisa.

La Unidad Policial de Apoyo Aéreo estará integrada por mandos y agentes específicamente formados y habilidades para la conducción de drones, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente y un uso profesional y seguro de esta tecnología.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Antonio Martínez, ha explicado que la incorporación de esta nueva unidad dentro del cuerpo de la Policía Local de Cambrils supone «una medida estratégica orientada a reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la eficiencia operativa de los servicios policiales y adaptar el cuerpo a los nuevos retos tecnológicos en el ámbito de la seguridad pública». En este sentido, el concejal ha afirmado que la iniciativa «sitúa Cambrils en la línea de las policías locales que apuestan por la innovación como herramienta clave para la prevención y la respuesta policial».