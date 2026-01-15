Unió de Pagesos anuncia tractoradas la próxima semana para denunciar los incumplimientos en el sector

Unió de Pagesos ha anunciado tractoradas el lunes que viene en Riudoms (Baix Camp), jueves en Amposta y el 11 de febrero en Madrid. En el caso de las dos primeras movilizaciones, se trata de protestas territoriales para denunciar los «incumplimientos» que según los agricultores está haciendo el departamento de Agricultura con el sector de la fruta seca y la avellana, pero también por Mercosur. De cara al jueves, la organización agraria Unió de Pagesos anticipa que el corte sería en la AP-7 y se podría alargar hasta 48 horas. Por otra parte, y para seguir levantando la voz contra el acuerdo de la UE con el Mercosur, Unió de Pagesos se unirá a una protesta unitaria prevista en Madrid el 11 de febrero.

Las movilizaciones llegan días después de que los payesess convocados por Revolta Pagesa levantaran los cortes en varias carreteras catalanas, después de reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que los garantizó «frente común» de demandas a Madrid y Bruselas para «minimizar los efectos adversos» del pacto.