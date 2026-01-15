POLICIAL
La Policía Local de Cambrils incorpora pistolas Taser para reforzar la seguridad en intervenciones de riesgo
Los nuevos dispositivos ampliarán los recursos para actuar en intervenciones de riesgo con más seguridad para agentes y ciudadanía
La Policía Local de Cambrils ha incorporado dispositivos conductores de energía, conocidos como Taser, para disponer de una herramienta intermedia en situaciones de alta tensión, especialmente en intervenciones con personas agresivas o armadas, y mejorar la capacidad de respuesta del cuerpo policial.
Esta incorporación permitirá disponer de un recurso no letal que contribuye a reducir el uso de la fuerza física y minimizar el riesgo de lesiones tanto para la ciudadanía como para los propios agentes policiales, especialmente en intervenciones con personas agresivas, alteradas o armadas con objetos contundentes.
Los dispositivos Taser serán utilizados exclusivamente por agentes debidamente formados y acreditados, que han recibido una formación específica tanto en el uso técnico del equipamiento como en los protocolos de actuación, criterios de proporcionalidad y con respecto a los derechos fundamentales. Su uso estará regulado para protocolos internos estrictos y bajo los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
La adquisición de este material se enmarca dentro de la estrategia de la Policía Local de Cambrils de actualización de los medios operativos, adaptándose a los nuevos retos en materia de seguridad y apostando por herramientas que incrementen la eficiencia policial y la protección de la ciudadanía.
El concejal de Seguridad, Antonio Martínez, ha afirmado que con esta medida, el Ayuntamiento de Cambrils reafirma su compromiso con una seguridad moderna, profesional y orientada a la prevención, reforzando los recursos del cuerpo policial para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones complejas.