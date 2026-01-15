La Policía Local de Cambrils incorpora pistolas Taser para reforzar la seguridad en intervenciones de riesgo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Cambrils ha incorporado dispositivos conductores de energía, conocidos como Taser, para disponer de una herramienta intermedia en situaciones de alta tensión, especialmente en intervenciones con personas agresivas o armadas, y mejorar la capacidad de respuesta del cuerpo policial.

Esta incorporación permitirá disponer de un recurso no letal que contribuye a reducir el uso de la fuerza física y minimizar el riesgo de lesiones tanto para la ciudadanía como para los propios agentes policiales, especialmente en intervenciones con personas agresivas, alteradas o armadas con objetos contundentes.

Los dispositivos Taser serán utilizados exclusivamente por agentes debidamente formados y acreditados, que han recibido una formación específica tanto en el uso técnico del equipamiento como en los protocolos de actuación, criterios de proporcionalidad y con respecto a los derechos fundamentales. Su uso estará regulado para protocolos internos estrictos y bajo los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

La adquisición de este material se enmarca dentro de la estrategia de la Policía Local de Cambrils de actualización de los medios operativos, adaptándose a los nuevos retos en materia de seguridad y apostando por herramientas que incrementen la eficiencia policial y la protección de la ciudadanía.

El concejal de Seguridad, Antonio Martínez, ha afirmado que con esta medida, el Ayuntamiento de Cambrils reafirma su compromiso con una seguridad moderna, profesional y orientada a la prevención, reforzando los recursos del cuerpo policial para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones complejas.