Cortada la AP-7 en Mont-roig del Camp por el incendio de un camión de cantos rodados de plástico esta madrugada

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La autopista AP-7 se encuentra cortada en sentido sur por un incendio en un camión, que se ha producido esta madrugada al término municipal de Mont-roig del Camp. Los Bombers han recibido un aviso a las 04.33 horas y se han desplazado con cuatro unidades terrestres hasta el kilómetro 274, donde ha tenido lugar el incidente.

Según explica Bombers, el fuego ha quemado parcialmente el remolque que transportaba cantos rodados de plástico. El cuerpo de emergencias ha actuado rápido para evitar que el incendio se propagara en la tractora. El incendio habría empezado en una rueda y se ha propagado de forma rápida.

Los bomberos han hecho tareas de extinción con agua para evitar la propagación del incendio en la tractora. También han sellado con espuma la zona del incendio y han cortado parte del remolque con la radial para remover la carga y asegurar la extinción. A pesar de la espectacularidad del incendio no ha habido heridos.

Los bomberos han sellado con espuma el incendio.Bombers

A causa del incendio la calzada de la AP-7 ha quedado afectada y se encuentra cortada la circulación en sentido sur. Los Mossos d'Esquadra hacen desvíos hacia la A-7 desde Cambrils. De momento, Trànsit no tiene ninguna previsión de cuando se podrá reabrir la AP-7 al tráfico.