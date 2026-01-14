El pueblo de Tarragona que tiene la escapada más buscada por los españoles

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Montbrió del Camp se ha situado en el centro del mapa de las escapadas de bienestar y gastronomía en la provincia de Tarragona. La Escapada Relax con Spa “Aquatonic” en el Hotel Termes de Montbrió 4*, combinada con una experiencia enoturística en el Montsant, se ha convertido en una de las propuestas más buscadas por los españoles, según datos recogidos por Aladinia, plataforma especializada en experiencias.

La estancia tiene lugar en el Hotel Termes de Montbrió, situado en esta villa tranquila rodeada de campos de olivos y almendros. El paquete incluye habitación doble, desayuno y acceso al circuito termal Aquatonic, un recorrido de dos horas pensado para favorecer la relajación y la recuperación física y mental gracias a sus instalaciones de aguas termales.

La experiencia se completa con una propuesta de enoturismo en el Cellers Baronía del Montsant, una bodega ubicada a pocos kilómetros del hotel. La visita empieza con un recorrido en 4x4 por las viñas para conocer el territorio y su paisaje, continúa con una explicación del proceso de elaboración del vino en la bodega y culmina con una cata comentada acompañada de un aperitivo.

El día finaliza con una comida en el restaurante La Fonda del Recó, donde se sirve un menú completo casado con vinos de la zona, cerrando una experiencia que combina naturaleza, gastronomía y bienestar.

Según Aladinia, esta fórmula que une spa termal y cultura del vino se ha consolidado como una de las más atractivas para parejas y personas que buscan una escapada diferente a Tarragona.