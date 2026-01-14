Paran un vehículo en l'Hospitalet de l'Infant con 2.000 paquetes de tabaco valorados en 11.000 euros

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado este martes un vehículo por llevar cerca de 2.000 paquetes de tabaco valorados en unos 11.000 euros. La policía autonómica detectó un vehículo que hizo un adelantamiento a gran velocidad, por lo que lo pararon en el área de servicio de l'Hospitalet de l'Infant.

Después de su identificación procedieron a su cacheo. En este localizaron en el maletero cerca de 2.000 paquetes de tabaco valorados en unos 11.000 €. Por eso decomisaron la mercancías y denunciaron al conductor.