Cambrils se posiciona como punto clave para ver el eclipse solar total

El Ayuntamiento de Cambrils y la Generalitat de Cataluña han empezado a coordinar la planificación para la observación del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto de 2026. El alcalde Oliver Klein, la concejala de Turismo, Patricia de Miguel, y la Policía Local se han reunido con la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y su equipo para definir los espacios del municipio que ofrecerán las mejores condiciones de visibilidad, teniendo en cuenta criterios de seguridad, accesibilidad y capacidad de acogida.

Durante el encuentro se han analizado las ubicaciones más idóneas para que tanto la ciudadanía como las personas visitantes puedan seguir este fenómeno astronómico en las mejores condiciones posibles. El alcalde ha remarcado la importancia de anticiparse a un acontecimiento que generará un gran interés científico, divulgativo y turístico, y ha subrayado la necesidad de ofrecer una respuesta ordenada y de calidad para evitar situaciones de saturación.

Klein ha recordado que se trata de un fenómeno extraordinario que no se producía desde hace 121 años y que invita a compartir la experiencia en familia o con amigos, a la vez que atraerá a mucha gente de fuera. En este sentido, la planificación también incluirá acciones de divulgación y sensibilización y la colaboración con entidades científicas y educativas para aprovechar el eclipse como una oportunidad para acercar la astronomía a la población y proyectar las singularidades de Cambrils.

El Ayuntamiento seguirá trabajando las próximas semanas en la definición del dispositivo y de los puntos concretos de observación, que se harán públicos con antelación. Hace falta tener en cuenta que se prevé una gran movilización de personas hacia las zonas de visibilidad total, especialmente porque el eclipse coincidirá con el pico de las vacaciones de verano y no será visible completamente desde el área metropolitana de Barcelona, hecho que incrementará los desplazamientos hacia el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Puntos de observación recomendados

La tarde del 12 de agosto de 2026, la Luna cubrirá completamente el Sol en parte del territorio catalán, convirtiendo el día en noche durante unos minutos. En este sentido, Cambrils se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse y es uno de los municipios seleccionados por la Generalitat como a punto de observación recomendado para seguir este acontecimiento astronómico excepcional.