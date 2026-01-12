Pere Francesch Rom hace un homenaje al poder de la música en su nueva novela

El periodista y escritor Pere Francesch Rom (Montbrió del Camp, 1981) ha publicado No oblidis el teu nom (Columna) una novela sobre el poder de la música y las segundas oportunidades. El libro sitúa la acción en un pequeño pueblo islandés, donde un joven apasionado por el trap descubre que su misterioso vecino - un reconocido músico veterano - finge un pasado insospechado. El relato reflexiona sobre la culpa, el peso del éxito, la importancia de conectar con otras personas y la redención. También confronta dos mundos: el de la música actual con la de una época pasada. «Quería hacer un canto a dejar la condescendencia y no cerrar los ojos en la actualidad y los grupos jóvenes que hay ahora», sostiene.

La historia de No oblidis el teu nom es la de un rockero de los años setenta que en el momento más álgido de su carrera decide dejarlo a pesar de huir a un pequeño pueblo de Islandia, Djúpivogur, a causa de un hecho que le cambia la vida. Cuarenta años después, arriba a un joven aspirante a músico apasionado por la música trap que entra contacte con el veterano, tejiendo una relación muy especial que les permite conectar de una forma muy singular a través de la música.

Según Rom, el relato nace de tres lugares diferentes: la despidida de David Bowie en 1973; un viaje muy especial que hizo el autor a Islandia; así como su pasión por la música, sobre la que escribe a la Agència Catalana de Notícies. «Muchas veces vislumbrado grupos actuales, pero también vive muy vinculado a los años sesenta y setenta», reconoce, «creo que uno tiene que saber escuchar a las nuevas generaciones porque hay cosas que valen mucho la pena».

Pink Floyd, David Bowie, Bob Dylan o los Beatles, pero también Rosalía, Raye, Olivia Dean y The Weeknd, son algunas de las preferencias musicales del escritor, que ve en la música un «refugio» personal y colectivo. Un ámbito que, sostiene, le continua emocionando como en el pasado, aunque ciertas prácticas se hayan perdido. «Estoy orgulloso de mi época, en la que comprar un disco era todo un ritual», recuerda, «esto ahora se ha perdido, sin embargo, en cambio, tenemos la posibilidad de conocer millones de grupos, así que no siento la superioridad moral de pensar que aquello que escuchaba era mejor».

Más allá de la música, el libro habla sobre otros temas como por ejemplo la culpa, plasmada en el pasado del personaje del rockero. «A lo largo de la vida todos cargamos mochilas, también los protagonistas de la historia», insiste. Por eso Rom quería mostrar también cómo se puede «descargar» este peso. «A veces simplemente sehace hablando, conectando con otras persones», añade.

Otro de los temas clave es el del éxito, el cual puede ser un arma de doble filo. «No creo que todo sea tan alegre», opina el autor, «es evidente que a todo el mundo le gusta llenar el Estadio Olímpico y emocionar a su público, pero todo éxito comporta un peso que si uno no se ha trabajado puede traer consecuencias terribles». También opina que los músicos tienen una «responsabilidad» con su gente, pero considera que tampoco están «al servicio» de esta.

Actualmente, Pere Francesch Rom combina su trabajo de escritor con la de periodista cultural, todo en un ambiente personal impregnado de creatividad. «Vivo contagiado de cine, literatura y música», admite. Una prueba es, de hecho, una de las canciones que incluye la novela Die in november – de la cantante Marina Danae, familiar del escritor.