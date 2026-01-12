Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tirar toallitas húmedas al lavabo es una de las acciones menos aconsejables, ya que contaminan y provocan en muchos casos atascos en las cañerías de viviendas y edificios. En un vídeo publicado en las redes sociales se puede ver las consecuencia de la acumulación de muchas toallitas en una cañería en Cambrils.

Entre otros consecuencías de tirar las toallitas por el WC hay malos olores, retornos de agua, reparaciones costosas de fontanería, bloqueos en la red pública de alcantarillado, formación de fatbergs (bloqueos sólidos gigantes de grasa y toallitas) y un aumento del gasto público en mantenimiento.

En el caso del medio ambiente, la acumulación de toallitas provoca que estas lleguen a los ríos y mares cuando las depuradoras no pueden filtrarlas. En más contribuyen a la contaminación por microplásticos y daña la fauna marina, que puede ingerirlas o quedarse atrapada.