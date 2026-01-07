Muere a los 100 años Lluís Recasens Colom, exalcalde de Cambrils

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils expresa su más sentido pésame por la muerte ayer del exalcalde Lluís Recasens Colom, a los 100 años de edad. Recasens, nacido en Cambrils el 29 de agosto de 1925, era una persona muy conocida por su trayectoria política, profesional y social, y su contribución en la transformación del municipio.

Fue alcalde de Cambrils entre los años 1973 y 1979 y durante su mandato se impulsaron proyectos importantes como la canalización de la riera de Alforja, la construcción de espigones para preservar la fachada del puerto, la creación de la zona direccional, la mejora del alcantarillado, el Festival Internacional de Música o la planificación urbanística de Cambrils. Posteriormente, de 1983 en 1987 volvió a entrar al consistorio como concejal.

En el ámbito profesional, Recasens se formó como profesor mercantil y trabajó como empresario comercial e inmobiliario, al frente de un establecimiento de venta de electrodomésticos y comercialización de fincas en la plaza de la Villa.

Aparte, el 1953 fue uno de los fundadores y el primer director de la Revista Cambrils y en 1968 fue el primer secretario de la entidad Centro de Iniciativas y Turismo, que posteriormente ayudó a crecer como alcalde de Cambrils.

Lluís Recasens también escribió tres libros sobre el municipio y su gran afición a los viajes familiares: “Viatge a les Cultures” (2004), “Viatge a la història d'Europa" (2012) y “Cambrils a la segona meitat del segle XX: memòria col·lectiva” (2016).

El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio Mémora hoy miércoles 7 de enero a partir de las 17 horas, y el funeral está previsto para mañana el jueves a las 11 horas en la iglesia de Santa Maria.