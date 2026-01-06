Incendio en una granja de conejos en la Selva del Camp: trabajan 8 dotaciones de los Bomberos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajan este martes por la mañana en un incendio declarado en una nave de una granja de conejos en la Selva del Camp. Según el aviso recibido a las 11:09 horas, el fuego ha afectado maquinaria y paja, mientras que los efectivos se centran en proteger la zona donde se encuentran los animales.

Hasta el momento, ocho dotaciones de Bomberos están desplegadas en el lugar, intentando controlar las llamas y evitar que se extiendan a otras instalaciones de la granja. No se han reportado heridos, y los equipos siguen trabajando para minimizar los daños materiales y asegurar el bienestar de los animales.