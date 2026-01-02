Reabierta la AP-7 en sentido sur entre Cambrils y Vandellòs después de la retirada de un camión volcado

La autopista AP-7 ha quedado completamente reabierta este viernes al mediodía después de estar cortada varias horas desde la mañana en sentido sur entre Cambrils y l'Hospitalet de l'Infant, con el fin de retirar un camión volcado en el arcén desde el martes pasado.

El tráfico se ha desviado desde la salida 265 a Cambrils por la N-340 hasta el kilómetro 281 de la AP-7, ya en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A pesar de la reapertura, se han creado algunas retenciones en el punto donde había el camión volcado y después remolcado.