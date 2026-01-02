Cortada la AP-7 en sentido sur entre Cambrils y Vandellòs por la retirada de un camión volcado el martes

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La autopista AP-7 ha quedado cortada a primera hora de la mañana de este viernes en sentido sur entre Cambrils y l'Hospitalet de l'Infant, con el fin de retirar un camión volcado en el arcén desde el martes pasado.

El tráfico se desvía desde la salida 265 a Cambrils por la N-340 hasta el kilómetro 281 de la AP-7, ya en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Además la A-7 cuenta con retenciones de un tres kilómetros en sentido Amposta.