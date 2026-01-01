Los Bombers apagan un fuego de chimenea en Prades

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado esta mañana del jueves en un fuego de chimenea en Prades. El aviso lo han recibido a las 10.20 horas y se han desplazado hasta una casa de planta baja más dos pisos.

Los bomberos han montado una línea de agua para extinguir el incendio en el tubo de la chimenea desde el tejado. También han hecho tareas de ventilación en la segunda planta, afectada por el humo, ya que la caja de la chimenea de obra se había roto a causa del aumento de la temperatura. Finalmente, han monitorizado las temperaturas con la cámara térmica hasta confirmar que no había ningún peligro.

Hasta el lugar se han desplazado 3 dotaciones. A su llegada se han encontrado con los inquilinos de la casa al exterior de la vivienda. Ninguna persona ha resultado herida.