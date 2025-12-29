Cambrils presenta el presupuesto más alto de su historia con 62,2 MEUR

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha presentado el Presupuesto General para el ejercicio 2026, que asciende a 62,2 millones de euros y define de manera clara el marco presupuestario del mandato, después de haber culminado el proceso de saneamiento financiero con la liquidación íntegra de la deuda histórica.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha subrayado que «este presupuesto marca un antes y un después en la gestión municipal, porque sitúa Cambrils en una posición de solidez, estabilidad y capacidad real de decisión» y ha añadido que «no se trata sólo de cuadrar números, sino gobernar con responsabilidad y pensar en el futuro del municipio. Tenemos que priorizar la acción de gobierno en base a transformar, hacer y ejecutar proyectos largamente reivindicados y otros de nuevos».

El Presupuesto 2026 prevé más de 8 millones de euros en inversiones, con proyectos concretos, planificados y, en algunos casos, de carácter plurianual, orientados a la transformación urbana, la mejora de la movilidad y la modernización de infraestructuras y equipamientos municipales. Entre las partidas la más alta es para la urbanización y remodelación de la calle Orquídies (3.998.522,62 MEUR); seguida de la integración del tranvía en la avenida Joan XXIII (2.436.643,06 MEUR); y la urbanización de la avenida Baix Camp (1.457.527,28 MEUR).

Resumen de las principales inversiones previstas para el 2026.Ayuntamiento Cambrils

Este esfuerzo inversor permite recuperar la acción municipal generando actividad, mejorando el espacio público y reforzando los servicios municipal. El concejal de Hacienda, David Chatelain, ha destacado que «este es un presupuesto pensado para ejecutarse al cien por cien, no para hacer titulares», y ha añadido que «cada inversión responde a una planificación realista, con criterios de prioridad y con la voluntad clara de obtener resultados visibles para la ciudadanía». En este sentido, ha remarcado que «Cambrils vuelve a invertir porque ha hecho los deberes» en referencia a haber alcanzado el hito del endeudamiento cero.

Con respecto a la financiación, el presupuesto contempla operaciones de crédito exclusivamente vinculadas a inversiones, con un carácter prudente y finalista. La deuda viva prevista se situaría muy por debajo de los límites legales. «Hablamos de un endeudamiento responsable, asumible y orientado a proyectos estratégicos que generan valor para el municipio», ha afirmado Klein. De hecho, según ha explicado Chatelain, en el momento de la liquidación se valorará el destino del remanente de tesorería, hecho que podría permitir reducir sustancialmente o, incluso, cancelar esta previsión de endeudamiento.

En este aspecto, el primer teniente de alcalde Alfredo Clúa, se ha manifestado «satisfecho con el planteamiento, los objetivos y la concreción económica que refleja este presupuesto» y ha destacado que «las inversiones en deportes y Fiestas son también relevantes, más que por el importe en sí, para las soluciones que aportan, como por ejemplo la carpa que se construirá en Vilafortuny o inversiones complementarias por la Casa de la Festa.

El presupuesto también incide en la mejora del mantenimiento de los servicios públicos esenciales y aborda con transparencia el gasto de personal, condicionado principalmente por decisiones normativas de ámbito estatal, como es el aumento salarial que el gobierno del estado ha fijado para los funcionarios. En este sentido, el informe de Intervención se enmarca en una lectura preventiva de las reglas fiscales, con capacidad de control y ajuste durante la ejecución presupuestaria.

En conjunto, el Presupuesto General de Cambrils para 2026 es un presupuesto claramente estratégico que obedece a los objetivos políticos y de gestión del equipo de gobierno: consolidar la estabilidad financiera, recuperar la inversión pública y establecer una hoja de ruta sólida para gobernar con rigor, responsabilidad y ambición durante este mandato