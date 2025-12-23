Fruselva apuesta por la nutrición funcional para reducir la ansiedad asociada al estrés

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Fruselva Global, empresa reusense especializada en alimentación innovadora, lidera el proyecto SERENIA, una iniciativa científica y tecnológica que quiere desarrollar alimentos funcionales capaces de ayudar a reducir los síntomas de ansiedad asociados a situaciones puntuales de estrés. La ansiedad es hoy uno de los principales problemas de salud emocional, con una incidencia creciente entre la población joven y adulta, especialmente entre las mujeres, en un contexto marcado por la presión laboral, la inestabilidad económica, la hiperconectividad y el impacto emocional de la pandemia.

Delante de este escenario, SERENIA apuesta por la nutrición funcional como herramienta complementaria a los tratamientos tradicionales. El proyecto se centra en el desarrollo de alimentos elaborados con ingredientes naturales con propiedades ansiolíticas, integrados en formatos pensados para garantizar la estabilidad, la absorción y la efectividad. El objetivo es ofrecer alternativas accesibles basadas en evidencia científica que ayuden a gestionar episodios de ansiedad leve vinculados al estrés cotidiano.

La iniciativa incluye la identificación de compuestos bioactivos con potencial modulador de la respuesta al estrés, el diseño de prototipos a escala industrial y la evaluación de su eficacia mediante ensayos in vitro y estudios preclínicos en modelos animales. A partir de estos resultados, se seleccionarán las formulaciones con mejores resultados para analizar la viabilidad técnica, reguladora y comercial, con la mirada puesta en su futuro escalado y llegada al mercado.

El proyecto se desarrolla a través de un consorcio formado por Fruselva Global, que lidera la iniciativa y aporta su experiencia industrial; Tecnalia, responsable de la investigación aplicada y del apoyo biotecnológico, y la Universidad del País Vasco, que dirige los estudios en neurociencia y salud mental. Esta colaboración permite conectar conocimiento científico, innovación tecnológica y capacidad productiva.

Nutrición y salud emocional

SERENIA prevé generar nuevo conocimiento científico sobre la relación entre alimentación y estrés, desarrollar prototipos validados preclínicamente y establecer las bases para futuros ensayos clínicos en humanos. El proyecto, financiado por MICIU/AEI y fondo FEDER, refuerza el compromiso de Fruselva con el desarrollo de soluciones naturales, seguras y accesibles orientadas al bienestar emocional.

Con este proyecto, Fruselva Global consolida su apuesta por la innovación con impacto social, abriendo nuevas vías para que la nutrición funcional contribuya, de manera científica, a mejorar la salud emocional en la sociedad.