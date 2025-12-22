Prades se tiñe de blanco por primera vez este invierno

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Durante la madrugada han caído los primeros copos de nieve en Prades, que se ha despertado esta mañana teñida de blanco por primera vez este invierno. La nevada, de intensidad moderada, ha sido suficiente para cubrir tejados, calles y espacios naturales del municipio, dejando una imagen plenamente invernal.

El episodio ha coincidido con un descenso de las temperaturas y, aunque no se han registrado incidencias relevantes, desde el Ayuntamiento se ha recomendado prudencia, especialmente en los desplazamientos y a las vías de acceso en el municipio. Los servicios municipales han hecho seguimiento de la situación durante la noche para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los servicios básicos.

La nevada ha generado expectación entre vecinos y visitantes, que han compartido imágenes del paisaje blanqueado a través de las redes sociales. Se trata del primer episodio de nieve de esta temporada en Prades, un hecho que confirma la llegada del invierno al municipio.